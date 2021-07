Real Mercato : Benzema, Mendy... À Madrid, les Français ont la cote !

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 19:31

Au Real, Florentino Pérez remue ciel et terre pour conserver ses Français. Alors que le dossier Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions du côté de Bernabeu, en interne, les dirigeants Merengues s’empressent de prolonger ses joueurs importants, dont les Français Karim Benzema et Ferland Mendy. L’attaquant des Bleus à l'Euro 2020 va officiellement prolonger son aventure en Espagne d’une saison, soit jusqu’en 2023. Quant à l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, Carlo Ancelotti et son staff voudraient en faire le numéro un au poste de latéral gauche.

Real Mercato : en attendant Mbappé, Florentino prolonge Benzema

L’information courait depuis quelques semaines, l’attaquant tricolore du Real Madrid, au club depuis 2009, va voir son aventure chez los Blancos se prolonger un peu plus. En fin de contrat en 2022, Karim Benzema va parapher une saison supplémentaire. Le joueur est actuellement confiné à Lyon, où il a été testé positif au Covid-19. Après la rénovation de Dani Carvajal et Nacho en défense, les dirigeants madrilènes continuent d’élargir le bail de leurs joueurs essentiels.

Autres madrilènes en fin de contrat l’été prochain, Gareth Bale, Isco et Marcelo ne devraient pas prolonger. Si Marcelo a écopé du brassard de capitaine cette saison, le Gallois pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison à venir. Le milieu de terrain Isco est quant à lui courtisé par l’AC Milan. En Espagne, la presse est catégorique, l’andalou ne poursuivra pas à Madrid cette saison, ne rentrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti.

Ferland Mendy adulé à Madrid

Autre continuité assurée chez les Merengues, le latéral de 26 ans, Ferland Mendy, est très apprécié au Real, et devrait même prétendre à une place de titulaire cette saison. Arrivé en 2019 pour concurrencer le Brésilien Marcelo, le joueur réalise deux saisons très convaincantes en Liga malgré des blessures qui l’empêchent d’atteindre son plein potentiel. Un temps remis en question, finalement ni le Real Madrid ni le joueur souhaitent séparer leur chemin tout de suite. Pourquoi pas l’année de l’explosion pour Mendy, qui a été privé d'Euro à cause d’une périostite tibiale il y a quelques mois.