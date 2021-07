Real Madrid : Le 9 Juillet, date historique pour Benzema

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 13:40

Il y douze ans jour pour jour, une jeune pépite du centre de formation lyonnaise, Karim Benzema, était présenté dans son nouveau club du Real Madrid face à une foule de supporter. Il ne le sait pas encore mais l’attaquant natif de Bron en banlieue lyonnaise va changer le cours de sa carrière en devenant l’un des plus grands buteurs de Liga. Huit années auparavant, c’est un autre franco-algérien, qui signait chez les merengues, Zinedine Zidane, qui à cette époque enregistrait le transfert le plus onéreux de la planète en s’engageant au Real pour 75 millions d’euros. L’ex-joueur de la Juve allait lui aussi écrire la légende dans un club où il connaîtra la gloire en tant que joueur puis entraîneur.

9 juillet 2009 : Karim Benzema fait un bond de géant en signant à Madrid

« Il rêvait depuis son enfance de porter notre maillot, aujourd’hui nous disons la bienvenue à l’un des meilleurs attaquants du football européen. » Voilà comment Florentino Pérez, le 9 juillet 2009, inaugure la présentation de KB9, alors âgé de 21 ans. Le Français, sortant de saisons extraordinaires à l’OL, avait tapé dans l’œil du Real et était parvenu à le recruter pour 41 millions d’euros, alors qu’il était courtisé par toute l’Europe.

Pour la petite histoire, Florentino Pérez, l’emblématique président du Real Madrid, s’était déplacé en personne dans la cité à Bron où vivait Karim Benzema, pour convaincre les parents du joueur de laisser filer leur pépite en Espagne. Alors soumis à un contrat de 6 ans, le joueur est encore aujourd’hui le leader de l'attaque des « los Blancos » avec pas moins de 12 saisons à son actif et 279 buts. Durant la décennie qui a suivi son transfert, Benze formera un duo hors pair avec le portugais Cristiano Ronaldo.

9 juillet 2001 : Transfert record pour Zizou au Real

Au début des années 2000, Florentino Pérez, cherche à créer une équipe « galactic » pour son club, et commence à se tourner vers les joueurs les plus influents de la planète. Lors d’un gala en 2000, Zidane rencontre le président madrilène, qui lui fait part de ses intentions de le recruter. Après des mois de négociation, l’ex-joueur des Girondins, signe officiellement au Real, le 9 juillet 2001, et sera la pièce maîtresse du très ambitieux projet « galactic ».

La somme du transfert est du jamais vu, 75 millions d’euros, un record pour l’époque. Cinq années plus tard, Zizou prendra sa retraite à Madrid, après avoir gagné la Ligue des Champions en 2002. En 2016, l’ex-joueur est nommé pour prendre la tête du club pour sa première expérience comme entraîneur. En trois ans, le Français impressionne en remportant 3 Ligues des Champions de suite.