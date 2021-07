Real Mercato : Gareth Bale raccrochera les crampons en 2022 !

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 13:30

C’est le tabloïd anglais The Mirror qui l’affirme en exclusivité, Gareth Bale se retirera du football en 2022, soit à la fin de son contrat le liant au Real Madrid (prêté à Tottenham depuis 2020). L’attaquant du Pays de Galles est actuellement en vacances depuis l’élimination de son pays à l’Euro 2020, et retournera très prochainement à Valdebebas, le centre d’entraînement des Merengues. Le joueur de 31 ans souhaite terminer son contrat au Real, sous les ordres de l’italien Carlo Ancelotti, celui qui, justement, l’avait ramené en Espagne il y a 8 ans, en 2013, pour plus de 100 millions d’euros (transfert record à l’époque).

Real Madrid Mercato : Gareth Bale prendra sa retraite en 2022

Gareth Bale conclura une belle carrière au Mondial

Selon les médias anglais, Gareth Bale ne souhaiterait pas continuer le football l’été prochain, à la fin de son contrat le liant au Real Madrid . Selon le Mirror, le Gallois désire néanmoins jouer avec la sélection du Pays de Galles en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce serait alors ses derniers moments sur une pelouse, puisqu’il raccrocherait les crampons définitivement par la suite. Gareth Bale, qui était prêté à Tottenham cette saison, a annoncé à ses amis et à ses représentants qu’il ne souhaitait pas retrouver un nouveau club à la fin de son contrat. Il prendra donc sa retraite en club à seulement 32 ans l’été prochain.

L’attaquant, au Real Madrid depuis 2013, a remporté 4 Ligues des Champions et a inscrit plus de 100 buts avec Los Blancos. Arrivé de Tottenham où le Gallois avait explosé aux yeux de tout le monde, il formera avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le trio légendaire qui fera connaître au Real ses années les plus glorieuses, la BBC. En déclin depuis quelques saisons, Gareth Bale avait été prêté à son ancien club pour une saison. En 2022, à la fin de son contrat qui le lie au Real, Gareth Bale souhaite néanmoins aider son pays, où il est un réel leader, lors du Mondial au Qatar, qui aura lieu en décembre 2022.