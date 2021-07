Man United Mercato : L'émouvant adieu de Varane au Real Madrid

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 14:51

Raphaël Varane a quitté le Real Madrid après dix ans passés dans la capitale espagnole. Il a rejoint Manchester United pour une nouvelle aventure. Dans ses propos postés sur Instagram, le défenseur a fait ses adieux aux Merengues.

Varane, « je porterai toujours le Real Madrid dans mon cœur »

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Raphaël Varane (28 ans) a dit au revoir au Real Madrid. Transféré à Manchester United pour un montant d’un peu plus de 11 M€, l'arrière central débarque en Premier League avec des souvenirs inoubliables, riches en émotions, du club madrilène. « Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire. Un nouveau chapitre commence …», a-t-il écrit sur le réseau social.

"La Decima" gravée à jamais dans la mémoire du défenseur tricolore

Sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane a remporté 3 titres de champion d'Espagne (2012, 2017 et 2020), une coupe du Roi (2014), trois Supercoupe d'Espagne (2012, 2017 et 2020), quatre Ligue des champions (2014, 2016, 2017 et 2018), trois Supercoupe de l'UEFA (2014, 2016 et 2017) et quatre coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018). Des titres et trophées à jamais gravés dans sa mémoire.

« Depuis mon arrivée à Madrid en 2011, nous avons dépassé ensemble toutes les attentes et réalisé des choses dont je n'aurais jamais pu rêver. J'ai eu l'honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, notamment "La Decima". Je réalise que c'est un grand privilège d'avoir pu vivre ces moments particuliers », a souligné Raphaël Varane.

Clin d'oeil aux supporters madrilènes

Pour finir, le champion du monde 2018 a fait un clin d'oeil aux supporters du Santiago Bernabeu avec qui il a eu un bon feeling en dix saisons consécutives. « Je tiens à remercier tous les entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé au club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et avec leur grande exigence, qui m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès. […] Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue », a déclaré Raphaël Varane pour finir.