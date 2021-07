PSG : LOSC, Trophée des Champions, Mauro Icardi répond à Fonte

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 03:51

À deux jours du Trophée des champions, Jose Fonte, défenseur central du LOSC, a assuré que son équipe compte battre le PSG pour remporter le Trophée des Champions. Mauro Icardi, attaquant du club parisien, s’est lui aussi prononcé sur cette rencontre. Il répond au capitaine de Dogues.

PSG : Jose Fonte défie les Parisiens

De retour de vacances après l’Euro 2020 disputé avec le Portugal, Jose Fonte est déjà opérationnel pour la nouvelle saison avec le LOSC, champion de France 2021. Le défenseur central et les Dogues ont rendez-vous avec le PSG pour le Trophée des Champions. Une rencontre attendue par les supporters des deux clubs, et que le compatriote de Cristiano Ronaldo veut gagner pour bien lancer la saison à Lille OSC. Le capitaine n’a pas eu la langue de bois en conférence de presse d’avant-match.

Selon lui, il ne s'agit pas d'un match de gala contre les Parisiens, car il y a « un vrai titre », à aller chercher. « Lille a besoin de ce titre-là. On va tout faire pour le gagner », a annoncé le défenseur lillois de 37 ans. Un message reçu 5 sur 5 dans la capitale. Et c’est Mauro Icardi qui est monté au créneau pour apporter la réplique au patron de la défense de Lille OSC.

Icardi répond au capitaine du LOSC

Champion de France en titre, le LOSC est attendu dimanche 1er août à Tel-Aviv face au PSG. Jose Fonte, capitaine des Dogues, veut tout faire pour gagner ce trophée qui lance la nouvelle saison. Mais c’est sans compter avec l’esprit revanchard de Mauro Icardi, l’attaquant du club de la capitale. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, l’international argentin a annoncé la couleur pour cette première rencontre officielle de la saison : les Rouges et Bleus attendent de pied ferme Jocelyn Gourvennec et son équipe, afin pour prendre leur revanche.

« On va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c'est ce que nous voulons », a déclaré le buteur de 28 ans. « On a une revanche à prendre. C'est une finale, c'est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire », a répondu l’ancien joueur de l’Inter Milan. Jose Fonte et ses coéquipiers sont donc prévenus, c’est un PSG revanchard qui se présentera devant en Israël.