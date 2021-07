OM Mercato : Milik en route pour remplacer Mauro Icardi au PSG ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2021 à 22:50

Arkadiusz Milik va-t-il quitter l’OM pour le PSG d’ici la fin du mercato estival ? En tout cas, l’attaquant marseillais est proposé au club parisien en remplacement de Mauro Icardi dont l’avenir est toujours incertain chez les Rouges et Bleus.

Mercato PSG : MacHardy suggère Milik à Leonardo

Recruté définitivement l’été passé pour 50 millions d’euros après un prêt réussi de l’Inter Milan, Mauro Icardi n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Récemment, la presse italienne a révélé que José Mourinho serait intéressé par le profil de l’international argentin de 28 ans et serait prêt à le récupérer à l’AS Roma dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 40 millions d’euros. Pour le journaliste Jonathan MacHardy, Leonardo doit aller déloger Arkadiusz Milik de l’Olympique de Marseille si Icardi venait effectivement à quitter le PSG cet été.

« Pour le PSG, je pense que vendre ce joueur qui va te rapporter de l’argent, ça peut être bien à condition de trouver son remplaçant. Et moi je pense que Paris ne doit pas prendre une grosse star pour remplacer Icardi, il faut un joueur qui va se fondre au style de Mbappé et de Neymar (…) Malheureusement, je dois le dire, mais un attaquant comme Milik, je pense qu’il aurait totalement sa place au PSG et qu’il serait totalement complémentaire à Neymar et Mbappé », a expliqué Jonathan MacHardy sur le plateau de RMC. Paris va devoir se montrer très convaincant puisque l’international polonais a déjà tranché en ce qui concerne son avenir.

Milik n’aurait aucune intention de quitter l’OM

En effet, un membre de l’entourage de Milik a révélé au journal L’Équipe qu’il ne compte pas quitter l’OM cet été. « Il est très heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club », a rapporté le quotidien sportif. Une tendance confirmée par le journal La Provence qui assure qu’en interne, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent construire autour de l’ancien buteur du SSC Naples la saison prochaine. Si un transfert du joueur de 27 ans était envisagé un moment afin de renflouer les caisses du club, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont changé d’avis et n’envisagent plus de laisser partir le compatriote de Robert Lewandowski. Reste donc à savoir si le PSG lancera effectivement une offensive pour l’international polonais.