OL Mercato : Nouvelle menace à 30 M€ pour Bruno Guimaraes

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 07:11

Après les ventes de Joachim Andersen et Melvin Bard, l’Olympique Lyonnais pourrait céder Bruno Guimaraes cet été. Le milieu brésilien de l’ OL serait courtisé par un club anglais prêt à miser gros sur lui.

Bruno Guimaraes vers la sortie à l’ OL cet été ?

Avec pas moins de quatre départs enregistrés, l’Olympique Lyonnais s’est davantage débarrassé de quelques éléments cet été. Seuls Joachim Andersen et Melvin Bard ont été vendus par le club rhodanien. Memphis Depay et Djamel Benlamri ont quitté le club gratuitement. Le défenseur danois a quitté Lyon contre 17,5 millions d’euros hors bonus. Quant au jeune latéral, il a été recruté par l’OGC Nice à 3 millions d’euros. La direction des Gones aurait reçu une nouvelle offre importante pour un de ses milieux de terrain. Selon les informations de Globo Esporte, Arsenal aurait adressé une offre à hauteur de 30 millions d’euros pour Bruno Guimaraes. Recruté en janvier 2020, le contrat du milieu brésilien de 24 ans avec Lyon est encore valable jusqu’en 2024.

Arsenal déjà fixé pour Guimaraes

Selon la même source lusophone, l’Olympique Lyonnais a refroidi le club anglais pour Bruno Guimaraes. Celui-ci n’est d’ailleurs qualifié pour aucune compétition européenne la saison prochaine. D’après le média brésilien, l’ OL réclamerait 10 millions d’euros de plus, soit 40 millions, pour lâcher son international Espoirs auriverde actuellement aux Jeux Olympiques. Comme Arsenal, le Borussia Dortmund était prêt à proposer le même montant que le club londonien pour l’ancien de l’Athletico Paranaense. Mais le pensionnaire de Ligue 1 ne compte pas faire de cadeau pour l’un de ses éléments les plus en vue. Le natif de Rio avait rejoint Lyon contre 20 millions d’euros en hiver 2020. Il compte déjà 46 matchs, pour 3 buts et 2 passes décisives sous le maillot lyonnais.