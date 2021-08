Stade Rennais : La mise au point de Génésio pour Camavinga

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 02:05

Eduardo Camavinga est encore l’une des principales attractions du mercato estival. Entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio s’est prononcé sur le milieu de terrain dont le contrat expire dans un an.

Le message clair de Génésio pour Camavinga

Annoncé sur le départ cet été, Eduardo Camavinga est toujours un joueur du Stade Rennais. Peu enclin à renouveler son contrat avec son club formateur, le milieu international tricolore (3 sélections/1 but) est annoncé depuis de longs mois vers la sortie. Mais jusqu’ici, le milieu de 18 ans poursuit la présaison avec Rennes. Une situation qui fait notamment les affaires de Bruno Génésio. Le coach du SRFC croit pouvoir compter sur son numéro 10 la saison prochaine. « Eduardo est sous contrat, donc pour moi, il est utilisable. On attend la suite des événements sereinement. Je le trouve plus détendu, c’est plutôt bon signe. Il a eu du mal dans sa préparation, je pense qu’il a été un petit peu perturbé. Là, je trouve qu’il a retrouvé de l’allant, la joie de s’entraîner, de travailler, et il retrouve petit à petit son jeu », a déclaré le technicien lyonnais au micro du journal régional Ouest France.

Vers une désillusion à 0€ pour le Stade Rennais ?

Alors que Bruno Génésio se voit bien entraîner Eduardo Camavinga cette saison, cette situation ne fera pas les affaires du Stade Rennais. Le SRFC espère depuis de longs mois un gros chèque issu de la vente de son crack. Alors que ce dernier refuse de prolonger et qu’il pourrait aller au terme de son contrat, il pourrait donc partir de Rennes en tant que joueur libre dans un an. Le milieu rennais n’est plus qu’un plan B pour le Paris Saint-Germain, en quête d’un renfort pour son entrejeu, qui a fait de Paul Pogba sa priorité. Outre Paris, Manchester United est présenté comme un prétendant du milieu de Rennes. Mais les Reds Devils ne devraient pas avancer dans ce dossier avant le transfert de Paul Pogba au PSG.