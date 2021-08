OM Mercato : Terrible échec dans le dossier Thiago Almada

Publié par Timothée Jean le 02 août 2021 à 17:35

Jusqu’ici, le mercato de l’ OM est une réussite avec huit nouveaux renforts bouclés. Cependant, le club olympien n’a pas forcément réussi tous ses coups. Le prodige du football argentin, Thiago Almada, pisté depuis plusieurs mois par l’Olympique de Marseille, est sur le point de s’engager avec une franchise américaine.

OM Mercato : Terrible nouvelle dans le dossier Thiago Almada

Cet été, l’Olympique de Marseille s’intéresse à plusieurs joueurs sud-américains. Le club olympien a déjà bouclé les signatures de Luan Peres et Gerson et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’ OM continue d'explorer le marché sud-américain et serait déjà parvenu à boucler un accord avec l’attaquant du Boca Junios, Cristian Pavon. Il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails entre les deux écuries pour acter son arrivée à Marseille.

Toutefois, la fibre sud-américaine ne sourit pas toujours à l’ OM. En quête d’une nouvelle pépite à fort potentiel, l’Olympique de Marseille souhaitait attirer le milieu offensif argentin de Vélez Sarsfield, Thiago Almada (20 ans). Lors d’une rencontre avec les supporters marseillais, le président Pablo Longoria a confirmé son intérêt pour le crack argentin, tout en estimant que ce transfert était « trop cher ». Un montant de 15 millions d’euros était évoqué pour son transfert. Un tarif jugé trop élevé pour l’ OM, qui a engagé des frais importants lors de ce mercato. Et désormais, le club phocéen devra faire une croix sur la piste menant à Thiago Almada, car le joueur de 20 ans devrait rejoindre la franchise américaine, Atlanta United.

Thiago Almada à Atlanta United jusqu’en 2025 ?

Le journaliste italien, Nicolo Schira, très bien informé sur le marché des transferts, confirme que « le deal est fait ». Le confrère explique que Thiago Almada devrait rejoindre l’Atlanta United contre un chèque de 13 millions d’euros (hors bonus). Le prodige du football argentin devrait signer un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2025, avec le club américain. Les deux parties seraient en train de régler les derniers détails administratifs avant l’officialisation de son transfert. Si l’ OM souhaitait recruter Thiago Almada, le club phocéen devra désormais se tourner vers d’autres cibles offensives.