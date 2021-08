OM Mercato : Accord trouvé pour Cristian Pavón !

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 11:35

Selon le journaliste argentin Diego Yudcovsky, un accord de principe existerait entre l’ OM et l’avant-centre du Boca Juniors Cristian Pavón. Le club phocéen s’active en interne pour enrôler le joueur de 25 ans, qui pourrait jouer son dernier match avec le club argentin. Les dirigeants marseillais devraient acquérir 80 % des droits du joueur pour un montant avoisinant les 4 millions d’euros. Ce serait une troisième recrue de taille en attaque pour les olympiens, qui réalisent un mercato XXL depuis le début de l’été.

Auteur d’un mercato de haute volée depuis début juillet, les dirigeants marseillais et notamment l’entraîneur Jorge Sampaoli, se seraient positionnés depuis plusieurs jours pour enrôler la star de Boca Juniors Cristian Pavón. On évoquait, il y a peu, un intérêt réciproque entre le joueur et l’ OM, le journaliste Diego Yudcovsky, très au courant des transferts argentins, informe qu’un accord verbal existerait entre les deux parties, et qu’une officialisation pourrait avoir lieu très prochainement.

Le club phocéen va acquérir 80 % des droits du joueur pour un montant avoisinant 4 millions d’euros. Pour rappel, Pavón est en fin de contrat en juin prochain et une rencontre avait eu lieu entre les représentants du joueur et Pablo Longoria. Après Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, ce serait la troisième arrivée de marque en attaque à l’Olympique de Marseille.

Arrivé au Boca Juniors en 2014 à seulement 18 ans, Cristian Pavón fait très rapidement figure de titulaire indéboulonnable après de très belles prestations en attaque. L’Argentin est prêté en Major League Soccer, aux Los Angeles Galaxy où il réalisera un très bel exercice 2020. Le directeur général de l’équipe étasunienne Dennis te Kloese décrira Cristian Pavón comme ayant « le talent pour être un des joueurs offensifs les plus efficaces de Major League Soccer ». Sélectionné pour la première fois en 2017, le joueur de 25 ans cumule 11 caps avec l’Albiceleste.