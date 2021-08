PSG Mercato : Pochettino vers un licenciement spectaculaire ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 20:55

Tout récemment prolongé jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino se retrouve déjà sous le feu des critiques. Pour certains observateurs, l’entraîneur argentin n’a toujours pas prouvé qu’il est l’homme de la situation au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Pochettino, le gros bug du Paris SG

Plus de six mois après avoir succédé à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’est pas encore parvenu à convaincre tout son monde au Paris Saint-Germain. Malgré l’absence de plusieurs cadres encore en vacances, le coach et ses hommes ont été battus dimanche soir à Tel-Aviv dans le cadre du Trophée des Champions. Analysant cette première défaite de la saison 2021-2022, l’AFP lance que « recruter n’est pas gagner ».

Le Trophée des champions perdu dimanche a rappelé à Mauricio Pochettino l’importance d’installer une identité de jeu autour des stars du PSG pour la reconquête en Ligue 1 comme pour la quête en Ligue des champions, assure de son côté Loïc Tanzi, qui estime que l’ancien entraîneur de Tottenham n’a apporté aucune touche personnelle au jeu des Rouges et Bleus. « Pochettino, ça fait 6 mois qu’il est là. Il n’a pas arrêté de dire au début qu’il fallait le juger la saison d’après avec une préparation complète. Il a fait sa composition face à Lille avec essentiellement des joueurs qui ont fait la préparation. Et on n’a aucune patte sur l’équipe pour l’instant. Ce qu’apporte Pochettino dans cette équipe, on ne le voit pas », a décrié le journaliste de RMC Sport sur le plateau de l’After Foot. Autrement dit, Pochettino ne rassure pas sur le banc d’un club aussi ambitieux que le PSG.

Mauricio Pochettino en danger au PSG ?

Avec 8 défaites en 35 matchs, toutes compétitions confondues depuis son arrivée début janvier, Mauricio Pochettino possède un bilan en décalage avec ses déclarations. En effet, l’ancien capitaine des Rouges et Bleus a perdu 22,86 % de ses matchs sur le banc avec le PSG en compétition officielle (8/35). C’est le ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur parisien depuis l’ère QSI.

Alors que le Paris SG a fait du Trophée des Champions sa propriété depuis 2013, il a mis un terme à cette belle série de huit victoires consécutives, débutant ainsi ainsi la nouvelle saison 2021-2022 par une défaite. Pour le quotidien L’Équipe, « la période de réglages est déjà comptée » pour le coach argentin. Autant dire que Pochettino va déjà être sous pression et devra redresser la barre ce week-end lors de la 1ère journée de championnat.