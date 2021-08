PSG Mercato : 20M€, Leonardo reçoit une très bonne nouvelle !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 08:55

Après les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG veut désormais dégraisser son effectif pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club. Leonardo discute en ce moment pour une opération à 20 millions d’euros.

Mercato PSG : Le Bayer s’intéresse à Thilo Kehrer

Après Mitchel Bakker (21 ans) et Alphonse Areola (28 ans), un troisième joueur de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain pourrait changer d’air dans les jours à venir. En effet, à la recherche de liquidités pour financer la suite de son mercato, le PSG aimerait voir certains éléments s’en aller. C’est le cas de Thilo Kehrer pour qui le Bayer Leverkusen s’est rapproché de Leonardo. Il faut dire qu’avec les arrivées de Sergio Ramos et Achraf Hakimi l’avenir s’assombrit un peu pour l’international allemand de 24 ans en terme de temps de jeu.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, l’ancien défenseur de Schalke 04 devrait donc faire ses valises cet été. Titulaire lors des matches amicaux de préparation, le compatriote de Julian Draxler semble donc avoir disputé ses dernières rencontres avec le PSG. Le Bayer Leverkusen s’étant déclaré capable de s’aligner sur les exigences de Leonardo pour son transfert.

Le Bayer capable de satisfaire le PSG ?

En effet, Sky Sports confirme ce mardi l’intérêt du club allemand pour le protégé de Mauricio Pochettino ainsi que le montant espéré par le Paris Saint-Germain : entre 15 et 20 millions d’euros. « Sky peut confirmer un intérêt particulier du Bayer Leverkusen Kehrer. Un gros plus du joueur : il peut être utilisé de manière polyvalente et peut également jouer comme arrière droit. Il a également une expérience en Bundesliga et à l’international. Le Paris Saint-Germain veut environ 15 à 20 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

Leverkusen aurait les fonds nécessaires pour Kehrer avec le transfert de Leon Bailey à Aston Villa pour 35 millions d’euros », explique le média sportif. Les négociations entre les deux clubs n’ont pas encore commencé, mais les choses devraient s’accélérer dans les jours à venir. Une bonne nouvelle donc pour le Paris Saint-Germain qui est à la recherche de liquidités pour finaliser l’opération Paul Pogba.