Chelsea Mercato : Accord trouvé avec Romelu Lukaku !

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 15:15

Le dossier Romelu Lukaku est en train de s’enflammer ces derniers jours. Alors que l’attaquant belge de 28 ans semblait vouloir rester dans son club italien de l’Inter Milan, ce dernier aurait changé d’opinion et serait prêt à quitter la Serie A pour rejoindre l’Angleterre et le Chelsea FC, qui remue ciel et terre depuis des jours pour l’enrôler. Selon le journaliste Nicolò Schira, les Blues sont très confiants et supervisaient déjà l’attaquant avant l'Euro 2020. Roman Abramovitch avait déjà formulé un contrat de cinq saisons à Lukaku, couronné d’un salaire mirobolant de 15 millions d’euros par saison. Les deux parties ont déjà conclu un accord de principe, et une nouvelle offre des londoniens pourrait définitivement boucler l’opération.

Mercato Chelsea : Une nouvelle offre folle en approche pour Lukaku

Si le nom d’Erling Haalandtournait depuis un certain temps du côté de Stamford Bridge, il a vite été balayé par celui du Belge Romelu Lukaku, qui sort d’une saison exceptionnelle en Serie A chez les Nerazzurri (24 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres). Passé par Everton et Manchester United, "Big Rom" est plus que jamais proche d’un retour à Chelsea où il avait été recruté en 2011 d’Anderlecht. Le joueur de 28 ans et le club anglais sont parvenus, à la surprise générale, à un accord de principe, lui qui semblait pourtant épanoui dans le championnat italien. Le journaliste Fabrizio Romano, qui couvre le dossier depuis les débuts, affirme que l’unique raison de ce changement d’avis est purement sportive : gagner la Ligue des Champions, et n’est en aucun cas financière.

Le remplaçant de Lukaku déjà trouvé à l'Inter

L’Inter Milan se prépare à recevoir une ultime offre « irrefusable » de la part du clan londonien, qui scellerait le départ du belge de Lombardie. Les interistes auraient déjà anticiper le départ de leur serial buteur, en nouant le contact avec l’attaquant colombien de l’AtalantaDuvan Zapata, fortement pressenti pour le remplacer.