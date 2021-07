Chelsea Mercato : Les Blues prêts à faire un coup de folie pour Haaland

Publié par Thomas le 13 juillet 2021 à 19:15

Selon le quotidien sportif allemand Bild, le président emblématique de Chelsea, Roman Abramovitch serait prêt à débourser 175 millions d’euros pour s’attribuer les services de la star norvégienne de 20 ans Erling Haaland. L’actuel attaquant vedette du Borussia Dortmund en Allemagne est courtisé par toute l’Europe depuis ses débuts en fanfare à Salzbourg. Si le Real Madrid semblait être le mieux positionné pour récupérer le norvégien, voilà que les Blues rentrent dans la bataille pour le joueur avec une offre mirobolante.

Chelsea est loin de s’avouer vaincu dans la course à la pépite de 20 ans du Borussia Dortmund. Le président Roman Abramovitch, comme le rapport Bild, est revenu à l’attaque en proposant au club allemand un montant de 175 millions d’euros pour recruter Erling Haaland. Pour rappel, les dirigeants de Dortmund ont pour l’instant refusé toutes les offres des prétendants de l’attaquant de 20 ans. Selon le club londonien, l’offre émise par le président russe est irrefusable par le Borussia, et bien que le montant paraisse élevé, l’investissement se révélerait rentable sur le long terme. Si le deal venait à être effectif, Haaland deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire après Neymar et ses 220 millions au PSG.

Chelsea devra se séparer de nombreux joueurs pour le fair-play financier

Si le club assure pouvoir avancer une telle somme pour le norvégien, les dirigeants devront néanmoins faire rentrer ce transfert dans les conditions du fair-play financier et donc, par conséquent, devoir vendre des joueurs. Alors qu'Olivier Giroud est proche de quitter l’Angleterre pour l’AC Milan, ce sont Hudson Odoi et Tammy Abraham, qui devraient renflouer les caisses des Blues. Le club tout juste champion d’Europe, devraient récupérer plus de 60 millions d’euros pour ses deux joueurs. S’ajoute aussi le nom d’Hakim Ziyech, qui sort d’une saison en dents de scie à Chelsea. Le Borussia Dortmund quant à lui, si le transfert venait à se réaliser, perdrait ses deux cracks, avec Jadon Sacho qui s’est engagé avec Manchester United il y a peu.