RC Lens Mercato : Un grand espoir danois bientôt au RCL ?

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 17:15

Selon la presse italienne et notamment le média Sempre Milan, le RC Lens se serait positionné pour enrôler la pépite danoise de 19 ans, Mohamed Daramy. Actuellement joueur du FC Copenhague, l’attaquant est courtisé par de nombreux clubs, dont l’Olympique Lyonnais et le Milan AC. Sous contrat à Copenhague jusqu’en décembre 2023, le joueur ne partira que si une offre supérieure à 6 millions d’euros est formulée. Alors que les Sang et Or s’activent actuellement en interne pour trouver le remplaçant de Loïc Badé, parti rallier le Stade Rennais, il se pourrait qu’une belle surprise arrive avant en attaque.

RC Lens Mercato : Un gros coup en attaque avant Kevin Danso

Franck Haise, qui sort d’une saison très réussie avec le Racing Club de Lens (7e place obtenue en Ligue 1 en tant que promu), a vu son pilier en défense, Loïc Badé, rejoindre la Bretagne et le SRFC, laissant ainsi toute une défense centrale à reconstruire. Si les dirigeants nordistes s’activent en interne pour récupérer le défenseur du FC Augsbourg, Kevin Danso, avant la première rencontre de championnat, il se pourrait qu’un autre renfort de taille débarque à Bollaert. Le jeune espoir danois du FC Copenhague, Mohamed Daramy, serait dans les petits papiers des Sang et Or. Malgré la concurrence de l’OL et de l’AC Milan sur le dossier, le RC Lens semble être le plus à même de chiper l’attaquant de 19 ans. Les dirigeants de Daramy se disent prêt à laisser filer leur pépite pour plus de 6 millions d’euros.

Arrivé dans la capitale danoise en 2016, le jeune avant-centre qui possède aussi la nationalité sierraléonaise a déjà disputé 82 rencontres et marqué 14 buts depuis ses débuts dans l’élite en 2018. L’attaquant de 19 ans fait partie des plus grands espoirs de la Super League danoise. Si la somme demandée de 9 millions d’euros venait à être payée par un des prétendants, cela représenterait l'un des plus gros transferts du championnat.