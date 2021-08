PSG Mercato : 20M€, le Bayern Munich veut faire un coup à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 16:55

Le PSG veut dégraisser son effectif et trouver des liquidités afin de financer le transfert de Paul Pogba. Le Bayern Munich pourrait bien aider Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, dans ce vaste chantier.

Thilo Kehrer pas emballé par l’opportunité Leverkusen

Mardi, le journaliste Saber Desfarges a confirmé sur Twitter que Thilo Kehrer ne sera pas retenu par le PSG durant ce mercato estival. En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Bayer Leverkusen est intéressé par le profil du défenseur central de 24 ans. Selon Sky Sports, « le Werkself est toujours à la recherche d’un défenseur central. Un gros plus de Kehrer : il peut être utilisé de manière flexible et peut également jouer comme arrière droit. Il a également une expérience en Bundesliga et à l’international ».

La chaîne sportive ajoute même que Leverkusen est disposé à débourser entre 15 et 20 millions d’euros pour l’international allemand, exactement ce que réclame le Paris Saint-Germain pour le laisser partir. Seulement, l’ancien joueur de Schalke 04 ne semble pas intéressé par une arrivée au Bayer, comme l’explique Saber Desfarges. Qu’à cela ne tienne. Le Bayern Munich vient de pointer son nez dans ce dossier.

Mercato PSG : Kehrer finalement au Bayern Munich ?

Placé sur la liste des transferts au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer dispose d’une bonne cote dans son pays. En effet, le journal Sport Bild annonce ce mercredi qu’après le Bayer Leverkusen, c’est désormais le Bayern Munich qui s’est positionné pour le défenseur parisien. À la recherche d’un nouvel élément pour renforcer son arrière-garde, en cas de départ de Niklas Süle d’ici la fin du mercato, le champion d’Allemagne a inscrit le nom de Kehrer sur la liste de ses cibles pour ce dernier mois du marché estival.

Arrivé en 2018 contre un chèque de 37 millions d’euros, le natif de Tübingen est lié au PSG jusqu’en juin 2023. Avec les arrivées de Sergio Ramos et Achraf Hakimi, sans parler de la montée en puissance du jeune El Chadaille Bitshiabu (16 ans), qui vient de signer son premier contrat professionnel, l’avenir parisien s’obscurcit de plus en plus pour Thilo Kehrer dont la seule option pour espérer un temps de jeu la saison prochaine serait un départ.