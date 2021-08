PSG Mercato : 30 M€, Everton prépare un sale coup contre Paris

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 10:55

Avec quatre nouveaux renforts bouclés cet été, le PSG est très actif sur le marché des transferts. Le directeur sportif, Leonardo, voudrait désormais frapper un gros coup en Italie. Mais Everton joue les trouble-fêtes sur ce dossier.

PSG Mercato : Accord avec la Lazio pour Joaquin Correa ?

La fin du mercato estival s’annonce très mouvementé au PSG. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginho Wijnaldum, le club parisien s’active désormais pour renforcer son secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens négocieraient avec Everton pour un nouveau prêt de Moïse Kean, sans succès. Les dirigeants britanniques n’ont pas l’intention de faire de cadeau au Paris Saint-Germain pour le buteur italien.

Face à l’intransigeance des Toffees, les dirigeants du PSG se tournent vers une piste alternative. Fin connaisseur du marché italien, Leonardo voudrait attirer Joaquin Correa, l’attaquant de la Lazio Rome, à Paris. Et les discussions entre les deux parties avancent plutôt bien aux dernières nouvelles. Sport Mediaset révélait récemment l'existence d'un accord entre le Paris Saint-Germain et la Lazio Rome pour le transfert de Joaquin Correa. Mais rien n’est encore officiel dans ce dossier, ce qui laisse une fenêtre de tir ouverte aux autres clubs intéressés. Et ça, Everton l’a bien compris.

Everton concurrence Paris pour Joaquin Correa

Le spécialiste mercato Ekrem Konur révèle que les Toffees seraient également sur les traces de Joaquin Correa. Le journaliste va plus loin en expliquant que le club britannique voudrait chiper le joueur de 26 ans au nez du PSG avec une offre de 20 millions d’euros. Pour l’heure, la direction romaine reste ouverte à toutes les offres et attendrait un montant de 30 millions d'euros pour laisser filer son joueur sous contrat jusqu’en juin 2024. Cette concurrence d’Everton risque de compliquer la tâche aux Parisiens. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction du PSG dans ce dossier.