ASSE : Proposition de Jérémy Clément à Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 01:35

Ancien joueur de l' ASSE, Jérémy Clément a donné son opinion sur la mise en vente du club ligérien et le projet de Claude Puel, avec de jeunes joueurs talentueux et prometteurs.

ASSE : Clément, « le rachat et un nouveau projet peuvent faire du bien »

L’ ASSE a connu une saison dernière compliquée. L’équipe de Claude Puel a longtemps été menacée de relégation en Ligue 2 avant de finalement assurer son maintien en Ligue 1, vers la fin du championnat. Invité par But Saint-Étienne à se prolonger sur la situation de son ancien club actuellement en vente, Jérémy Clément a livré sa recette magique pour remettre l’AS Saint-Étienne à flot financièrement et sportivement.

Selon lui, la vente du club ligérien pourrait permettre à l’équipe stéphanoise de franchir un nouveau palier. « Je pense qu’il est important que les présidents sachent laisser le club au bon moment pour repartir sur un nouveau projet. Toutes les équipes ont besoin à un moment de trouver un nouveau souffle », a déclaré l’ancien milieu défensif de l’ ASSE. « Il faut avoir de la poigne et de la force pour inculquer une nouvelle dynamique. Un rachat, un nouveau projet, peut faire du bien, même si ça n’est pas une science exacte. C’est la magie du football », a recommandé Jérémy Clément, en exclusivité pour la source.

Le manque d’expérience de Sainté inquiète Jérémy Clément

L’ancien Stéphanois, désormais entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu (National 3), s’est également prononcé sur l’équipe de jeunes joueurs de Claude Puel. Il est un peu inquiet car les pépites vertes manquent d’expérience du haut niveau. « Puel a des idées, des objectifs et des ambitions bien précises, et il compte sur les jeunes. Mais je pense qu’on fait de bonnes saisons avec des joueurs d’expérience. [...] C’est ce manque d’expérience qui pourrait m’inquiéter », a-t-il prévenu, tout en admettant que l’ ASSE a des ressources limitées et « dans une période de transition ».

Jérémy Clément reconnaît que ce sera « compliqué » pour les Verts « de faire une vraie saison complète qu’avec des jeunes, mais parfois, le club est obligé de faire avec. Sainté ne pouvait pas faire autrement. Je parle beaucoup des joueurs d’expérience, mais cela coute cher. Je pense notamment à l’aspect économique. C’est la réalité du football, du moment. L’ ASSE n’a pas des ressources illimitées, ils doivent composer avec un budget serré », a expliqué l’ancien joueur et technicien de 37 ans.