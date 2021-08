RC Lens Mercato : Officiel, un nouveau transfert acté au RCL

Publié par ALEXIS le 05 août 2021 à 17:15

Le RC Lens a transféré Clément Michelin à l’AEK Athènes ce jeudi. Il s’est engagé avec le club grec pour quatre saisons, juste à son retour du Japon où il a participé aux JO 2020 avec l’Équipe des Espoirs de France.

Clément Michelin ne jouera pas avec le RC Lens lors de la nouvelle saison (2021-2022) qui démarre ce vendredi 6 août. Rentré de Tokyo où il a disputé le tournoi de football des JO 2020 avec les tricolores Espoirs, le défenseur a été transféré à l’AEK Athènes en Grèce. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son transfert du Racing Club de Lens a été conclu à un million d’euros. « Le défenseur Clément Michelin est transféré à l’AEK Athènes. Déterminant dans la quête du retour en Ligue 1 Uber Eats, investi et tourné vers le collectif au sein du vestiaire, l’ancien numéro 13 a réussi son passage en Artois. L’ensemble du club remercie et souhaite le meilleur au membre de l’équipe de France Olympique qui va vivre sa première expérience à l’étranger », a communiqué le RC Lens.

Frankowski à la place de Michelin au RCL ?

Formé au Toulouse FC, Clément Michelin (24 ans) a rejoint les Sang et Or en juin 2019, librement. En deux saisons, il a joué 54 matchs sous le maillot lensois, pour 1 but marqué et 7 passes décisives offertes. Lors de l'exercice dernier, il a pris part à 26 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 24 fois. La saison d’avant (2019-2020), l’arrière droit avait disputé 25 matchs en Ligue 2. D’après les indiscrétions de La Voix du Nord, le RC Lens tient déjà le remplaçant de Clément Michelin. Il s’agirait de Przemyslaw Frankowski (26 ans) du Chicago Fire en Major League Soccer (MLS). International polonais (15 sélections), ce dernier a participé au dernier Euro 2020, remporté par la sélection d’Italie.