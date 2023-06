Un défenseur des Girondins de Bordeaux a qualifié le joueur de Rodez, Lucas Buades, de "tricheur", suite à son agression par un supporter bordelais.

Bordeaux-Rodez : Clément Michelin dénonce l'attitude de Lucas Buades

La dernière rencontre du championnat de Ligue 2, Bordeaux-Rodez, restera dans les annales. Match interrompu dès la 23e minute, suite à l'agression de l'ailier de Rodez, Lucas Buades, par un ultra des Girondins, la commission de discipline de la LFP va trancher lundi prochain concernant la suite à donner.

En attendant la décision, Clément Michelin, défenseur de Bordeaux, s'est exprimé via une story Instagram pour dénoncer l'attitude de Lucas Buades, le qualifiant de "tricheur", et appeler à rejouer le match, tout en dénoncant le comportement du supporter bordelais. « Un moment de fête a été gâché par deux individus. Un supporter qui a donné l'opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Un protocole commotion qui nécessite un jour d'arrêt ? Je suis très bien placé pour savoir que c'est un scandale. Qu'on nous donne l'opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret », a-t-il déclaré.

Que va décider la commission de discipline ?

Lundi prochain, la commission de discipline de la Ligue va se réunir pour décider du sort réservé aux Girondins de Bordeaux. Le club, actuellement 3e de Ligue 2 à 3 points de Metz, risque une lourde sanction pouvant aller d'un retrait de point et rejouer le match, à une défaite sur tapis vert et les trois points accordés à Rodez. Ce deuxième cas de figure est plus probable, sachant qu'il serait défavorable aux Bordelais, puisque cela les condamneraient à rester en Ligue 2. De son côté, Rodez passerait devant Annecy au classement final, et reléguerait ces derniers en National.