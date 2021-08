Mercato OL : Nouveau coup de pression de Peter Bosz sur Juninho

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 00:15

L’ OL est toujours à la traîne lors de ce mercato estival, surtout dans le sens des arrivées. En conférence de presse, ce jeudi, le nouvel entraîneur des Gones a mis un nouveau coup de pression sur Juninho. Peter Bosz réclame des renforts d’ici le 31 août 2021, date de la fermeture du marché de l’été.

OL : Peter Bosz, « on a besoin de bons joueurs dans chaque ligne »

Annoncé comme la probable première recrue estivale de l’ OL, André Onana ne signera pas avec le club rhodanien. Lui et ses représentants sont désormais enclins à un départ libre de l’Ajax Amsterdam, au terme de leur bail avec le club néerlandais, en juin 2022. L’Olympique Lyonnais reste donc sur ses deux recrues estivales : Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres arrivés libres du Stade Rennais et du Vacso de Gama (Brésil). Toutefois, Peter Bosz espère de nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato.

« Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé », a-t-il rappelé pour commencer. Il envoyé ensuite un message clair à Juninho, directeur sportif de l’ OL. « Heureusement, le mercato dure jusqu’à fin août 2021. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer. On a besoin de qualité », a déclaré le coach néerlandais, mettant ainsi un gros coup de pression sur le dirigeant du club de Ligue 1.

31,5 M€ de vente hors bonus déjà réalisée

Pour rappel, Lyon n'a toujours pas remplacé son capitaine et meilleur buteur Memphis Depay, parti librement au FC Barcelone, au terme de son contrat le 30 juin 2021. Toujours dans le sens des départs, l' OL a transféré Melvin Bard (3 M€ + 2 M€ de bonus), Joachim Andersen (17,5 M€ + 2,5 M€ d'incentives) et Jean Lucas (11 M€ + 1 M€ bonus), respectivement à l'OGC Nice, Crystal Palace et l'AS Monaco. Soit 31,5 M€ de vente réalisée, hors bonus, à 26 jours de la fin du mercato.