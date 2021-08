LOSC Mercato : 10 M€, un départ imminent pour Luiz Araujo

Publié par Timothée Jean le 06 août 2021 à 04:15

À une année de la fin de son contrat avec le LOSC, Luiz Araujo s’apprête à quitter le club nordiste. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant brésilien devrait rejoindre la franchise américaine Atlanta United contre un chèque de 10 millions d’euros.

LOSC Mercato : Luiz Araujo en route pour la MLS

L’avenir de Luiz Araujo ne semble plus s’écrire au LOSC. Et pour cause, l’attaquant brésilien n’a pas prolongé son contrat expirant en juin prochain. Afin d’éviter qu’il parte libre dans un an, le club lillois ont décidé de le vendre lors ce mercato estival. Et cela tombe bien, une franchise de la Major League Soccer (MLS) est toujours sur les rangs pour accueillir le milieu offensif brésilien.

L’Atlanta United, désireux de renforcer son secteur offensif, a porté son choix sur Luiz Araujo. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants américains ont entamé des discussions avec le LOSC et auraient finalement trouvé un terrain pour la signature du joueur de 25 ans. Le quotidien sportif explique que le club américain devrait débourser 10 M€ pour son transfert.

Un contrat longue durée en MLS

La source explique que Luiz Araujo devrait signer un contrat longue durée avec Atlanta United. Les deux parties seraient en train de finaliser les derniers détails de son transfert. Sauf un retournement de dernière minute, l’attaquant lillois va do,c rebondir en MLS la saison prochaine.

Rappelons que l’ailier brésilien a rejoint le LOSC en provenance de São Paulo FC en juillet 2017. Il a été l’un des grands artisans du titre de champion de France (2020-2021) remporté par le LOSC. Après quatre saisons passées à Lille, il a disputé 136 rencontres pour 18 buts et 8 passes décisives.