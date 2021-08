LOSC Mercato : Officiel, Luiz Araujo transféré en MLS

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 17:15

Après quatre saisons consécutives au LOSC, Luiz Araújo a quitté le club champion de France 2021. Il a été transféré en Major League Soccer (MLS), ce vendredi.

LOSC : Luiz Araújo transféré à l'Atlanta United FC

C’est fini entre le LOSC et Luiz Araújo ! Il s’est engagé avec l’Atlanta United FC (États-Unis) sur la base d'un transfert estimé à 10,9 M€. « Le LOSC confirme le transfert de Luiz Araújo à l’Atlanta United FC. L’attaquant brésilien s’est engagé ce jour avec le club de Major League Soccer. Le natif de Taquaritinga (Brésil) retrouve son continent américain où il s’apprête à découvrir un nouveau championnat sous le maillot de l’actuel 11e de Conférence Est de MLS. Lille OSC remercie Luiz Araújo dont le nom résonnera pour toujours dans le cœur des supporters du club et lui souhaite le meilleur succès dans son prochain défi aux États-Unis », a fait savoir le club nordiste. Le Brésilien de 25 ans a réagi à son départ du Nord. « Je pars, mais mon cœur reste ici à Lille », a-t-il déclaré.

L'attaquant brésilien va découvrir la MLS

Luiz Araújo avait rejoint le LOSC et le Championnat de France à l’été 2017 en provenance du FC São Paulo, son club formateur. Son transfert avait été conclu à 10,5 M€. Il a pris part à 136 matchs sous le maillot des Dogues, toutes compétitions confondues. L’ailier droit a marqué 18 buts et délivré 8 passes décisives. La saison dernière, il avait disputé 37 matchs, dont 28 en Ligue 1, pour 4 buts et 2 passes décisives. Après le championnat de son pays natal (2016-2017) et de la Ligue 1 entre 2017 et 2021, Luiz Araújo, auréolé de son titre de champion de France, va découvrir la MLS.