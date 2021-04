LOSC Ligue 1 : Luiz Araujo lance un énorme défi au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2021 à 16:30

Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Luiz Araujo et le LOSC seront sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG. À quelques heures de cette rencontre, l’ailier droit brésilien des Lillois a livré ses intentions.

Luiz Araujo croit à l'exploit face au PSG !

À égalité de points avec le Paris Saint-Germain (63 points), mais devancés au niveau du nombre de buts inscrits (46 contre 31), Lille OSC pourra prendre seul la tête du classement en éloignant les Parisiens de trois points. L’issue du match de ce samedi est donc très importante et les hommes de Christophe Galtier, entraîneur de la formation lilloise, en sont conscients.

D’ailleurs, ce n’est pas Luiz Araujo qui dira le contraire. Présent en conférence de presse, l’attaquant de 24 ans a ouvertement annoncé la couleur pour cette belle affiche du championnat de foot français. Le coéquipier de José Fonte croit énormément à l’exploit face à la bande de Neymar et Kylian Mbappé.

« La concentration est totale pour ce match contre le PSG. La sensation ici est qu’on doit faire le travail tous les jours, car nous connaissons l’importance du duel à venir. Les entrainements sont très intenses et nous allons entrer sur le terrain à 100%. Nous voulons écrire l’histoire du club et remporter à nouveau cette compétition si importante pour nous et nos fans (…) C’est sans aucun doute une équipe très forte et c’est pourquoi nous ne pouvons plus hésiter. Nous sommes concentrés et nous voulons donner la réponse sur le terrain. Partons à la recherche de la victoire ! », a lancé l’ancien joueur de Sao Paulo.

Neymar dans le groupe du PSG face au LOSC

Blessé aux adducteurs en février dernier, lors du match de Coupe de France contre le SM Caen, Neymar a effectué son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino lors de la démonstration contre l’Olympique Lyonnais (4-2). S’il n’était pas encore en possession de toutes ses forces athlétiques, le meneur de jeu brésilien a effectué un énorme travail pour être prêt pour ce rendez-vous contre les Lillois et le quart de finale aller de l’Uefa Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi. Luiz Araujo et les siens pourront donc avoir affaire à un Neymar des grands soirs cet après-midi au Parc des Princes.