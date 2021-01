LOSC : Lille fait le plein de bonnes nouvelles avant Reims

Publié le 13 janvier 2021 à 12:45

Le LOSC de Christophe Galtier marque un peu le pas en ce début d'année 2021, avec une défaite à domicile contre Angers SCO (1-2) et une courte victoire sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-0), lanterne rouge de Ligue 1. Mais pour la réception du Stade de Reims, dimanche (17h), Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur plusieurs retours.

Un petit coup de moins bien au LOSC

Le court succès lillois sur la pelouse de Nîmes a été très important, mais laborieux, comme l'a constaté l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. "Je retiens la victoire, le but marqué et le fait de ne pas avoir encaissé de but. C’était un match important d’autant que le premier après les fêtes n’avait pas été évident du tout, a expliqué le coach des Nordistes à l'issue du match aux Costières. La course au podium est excitante, mais il ne faut rien lâcher, être toujours dans l’exigence. Nous n’avons pas une marge énorme donc dès qu’on se relâche, on commet des erreurs. Il faudra être comme on est durant la deuxième partie de saison." Lille OSC reste très bien positionné au classement de Ligue 1, avec une troisième place à égalité avec le PSG, 2e, et à un petit point du leader lyonnais. Avec 39 points en 19 matches, les Lillois ont réalisé une première partie de saison canon.

L'infirmerie lilloise se vide avant Reims

Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, Christophe Galtier aura besoin de tout son effectif. Le Marseillais voit d'ailleurs l'infirmerie du LOSC se vider, à son grand plaisir. "On va récupérer quelques joueurs. Yazici et Araujo seront sûrement disponibles contre Reims. Renato est revenu aussi. L’effectif est plus étoffé avec des joueurs de qualité. On va basculer pendant quinze jours sur un match par semaine, on pourra retravailler, ce que nous n’avons pas pu faire depuis deux mois avec l’enchaînement des matchs." Yusuf Yazici est donc remis du Covid-19 et a retrouvé ses partenaires au domaine de Luchin, de même que Renato Sanches et Luiz Araujo, blessés jusqu'alors. Autre bonne nouvelle, Zeki Çelik, touché au mollet contre Montpellier, fait également son retour. Le Turc pourrait être trop juste pour la réception du Stade de Reims, mais sera disponible pour le déplacement au Stade Rennais, la semaine prochaine.













Par Matthieu