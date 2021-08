OL Mercato : Réponse de Lyon à Flamengo pour Thiago Mendes

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 03:35

Sollicité par Flamengo pour remplacer Gerson transféré à l’OM, Thiago Mendes est parti pour rester à l’ OL. Les négociations en vue de son transfert au Brésil ont échoué de source brésilienne.

L' OL refuse la proposition de Flamengo pour Thiago Mendes

Venus en France pour négocier le transfert de Thiago Mendes de l’ OL, les dirigeants de Flamengo n’ont pas trouvé d’accord avec la direction du club rhodanien. Selon les informations du journal brésilien O Dia, le vice-président Marco Braz et le directeur du football Bruno Spindel sont repartis de Lyon, sans accord avec l’Olympique Lyonnais. Le club brésilien a proposé un prêt payant d’un montant de 500 000 € avec une option d'achat non obligatoire de 9 M€ selon Foot Mercato. Une offre que Jean-Michel Aulas a repoussée. En effet, le président de l’ OL souhaitait une clause obligatoire d’achat, à l'issue du prêt d'une saison du milieu défensif. Transféré du LOSC en juillet 2019 contre un montant de 22 M€ hors bonus, Thiago Mendes est sous contrat à Lyon jusqu’à fin juin 2023.

Le Brésilien aligné contre Brest samedi ?

Suite à l’échec de son retour dans son pays natal (il avait joué avec le FC Sao Paulo (2015-2017), le joueur de 29 ans pourrait être dans le groupe de l’ OL contre le Stade Brestois, samedi (17h), au Groupama Stadium. En deux saisons sous le maillot des Gones, le natif de Sao Luis compte 72 matchs, toutes compétitions confondues, pour 9 passes décisives délivrées et 0 but marqué. Notons que Thiago Mendes fait partie de la forte colonie de Brésiliens du club de la capitale des Gaules. Il y est avec ses compatriotes : Bruno Guimarães, Lucas Paqueta, Marcelo et Henrique Silva Milagres (arrivé cet été). Il y avait aussi Jean Lucas, mais il a été transféré à l'AS Monaco cette saison.