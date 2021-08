ASSE Mercato : Villarreal ne lâche pas Denis Bouanga

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 19:30

La piste Denis Bouanga vers Villarreal CF se précise, à l’approche de la fin du mercato estival. L’attaquant de l’ ASSE pourrait bien rejoindre le club de Liga, car il est désormais en pole position sur le calepin du Sous-marin Jaune.

ASSE : ça se précise pour Denis Bouanga à Villarreal

En quête de moyens financiers pour faire face à la crise engendrée par la pandémie de covid-19, l’ ASSE ne se priverait pas d’un gros chèque en cas d’offres pour l’un de ses joueurs à forte cote. Rappelons que la direction stéphanoise avait été contrainte de transférer William Saliba (20 ans), puis Wesley Fofana (20 ans), respectivement à Arsenal (30 M€ en 2019) et à Leicester City (35 M€ en 2020). Cet été, Mahdi Camara, la pépite Lucas Douath-Gourna (18 ans) ou encore Denis Bounaga, trois valeurs marchandes sûres de l’AS Saint-Étienne, pourraient être vendus (pas à la fois). Mais en cas d’offre intéressante. Le dernier plait à Villarreal CF. Le vainqueur de la Ligue Europa souhaite se renforcer offensivement, surtout sur les ailes, après avoir recruté l'avant-centre Boulaye Dia au Stade de Reims pour 15 M€. A noter que Denis Bouanga est sous contrat jusqu'en juin 2023 et vaut 9 M€ sur le marché des transferts.

Bouanga devenu priorité du Sous-marin Jaune ?

Le polyvalent ailier de l’ ASSE est désormais en tête de liste sur les tablettes du club espagnol selon les échos en provenance de médias espagnols. En effet, Arnaut Danjuma, ailier néerlandais de 24 ans de Bournemouth, était le premier choix du club de Liga. Mais, il est dans le viseur de grosses pointures, dont Liverpool. Du coup, Denis Bouanga est devenu la cible prioritaire de Villarreal, qui ne peut pas rivaliser avec les Reds, selon les informations relayées par But Football Club.

Pour rappel, c’est l’Insider Mohamed Toubache-Ter qui avait annoncé l’intérêt du Sous-marin Jaune pour l’international gabonais. De plus, lé président de l' ASSE, Bernard Caïazzo, dans le cadre de sa tournée pour le compte de Global Football Alliance (GFA), dont il est l’un des responsables, a visité les installations du club espagnol il y a quelques jours. Un indice ?