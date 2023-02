ASSE Mercato : Un départ se profile pour un défenseur de Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 28 février 2023 à 19:00

Très actif lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants de l' ASSE continuent de travailler et le départ de Mickaël Nadé se profile à Saint-Etienne.

Après une première partie de saison cauchemardesque de l' ASSE qui était englouée à la 20e place du championnat, les dirigeants ont tout misé sur le mercato hivernal pour corriger le tir, et permettre à Laurent Batlles d'être suffisamment armé pour accrocher le maintien à l'issue de l'exercice.

Après quelques matchs d'adaptation pour les nombreuses recrues, le constat est sans appel : l' ASSE est remontée à la 15e place de Ligue 2, et surfe sur une série de 4 victoires consécutives après un nouveau succès face à Pau samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Les Verts possèdent également 7 points d'avance sur le premier relégable, et ont fait un pas immense dans le but de rester en Ligue 2 la saison prochaine.

En ce qui concerne les dirigeants, le travail continue, et l'objectif consiste désormais à dégraisser l'effectif de l' ASSE. De ce fait, le départ d'un défenseur se fait de plus en plus pressant à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Mickaël Nadé se dirige vers un départ de Saint-Etienne

D'après les récentes informations révélées par Foot Mercato ce mardi, les dirigeants de l' ASSE sont sur le point de boucler le départ de Mickaël Nadé, défenseur stéphanois âgé de 21 ans. Titularisé à seulement 8 reprises cette saison, le jeune joueur n'entre plus dans les plans de son entraîneur.

La source précise que Mickaël Nadé se serait d'ores et déjà mis d'accord avec le Legia Varsovie, en vue d'une prochaine arrivée, qui pourrait même être bientôt actée puisque les discussions entre les deux clubs sont proches d'aboutir sur un accord. En ce qui concerne les modalités de la future opération qui se précise, aucun montant n'a filtré pour le moment, mais le joueur est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.