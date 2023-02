ASSE : Batlles et 3 joueurs de Saint-Etienne menacés à Nîmes

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 01:25

Trois joueurs de l’ ASSE et leur entraineur, Laurent Batlles, sont sous la menace d’une suspension contre Nîmes Olympique, en Ligue 2, lundi soir.

L’ ASSE va se déplacer dans le Gard, lundi soir (20h45) pour y affronter le Nîmes Olympique, lors de la 24e journée de Ligue 1. Mathieu Cafaro ne prendra pas part à cette rencontre au stade des Antonins, car il est suspendu. Il a écopé de trois cartons jaunes en l’espace de 10 matchs et tombe sous le coup du règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Blessé au genou (rupture du ligament croisé antérieur) lors du match entre l’AS Saint-Etienne et Dijon FCO (2-0), Gaëtan Charbonnier lui ne rejouera plus cette saison. Toujours absents à l’entrainement collectif, Kader Bamba et Aïmen Moueffek devraient aussi manquer le voyage à Nîmes où 400 supporters stéphanois sont attendus.

ASSE : Briançon, Sow, Nadé et Batlles sous la menace d'une suspension

Quant au capitaine Anthony Briançon (28 ans), il est sorti de l’infirmerie, après une opération de 21 points de suture sur le tibia. Ayant repris l'entrainement sans souci, il prépare son retour à la compétition en même temps que deux autres défenseurs : Saïdou Sow (20 ans), Mickaël Nadé (23 ans). Mais ces trois arrières centraux de l’ ASSE vont devoir joueur en se méfiant, face aux Crocodiles de Nîmes. Parce qu’ils sont sous la menace d’une suspension.

En cas de carton jaune, ils seraient suspendus pour un match ferme. Ils manqueraient ainsi le déplacement des Verts à Bordeaux, le 4 mars (26e journée). Averti lors de la défaite contre Rodez AF (0-2) et la victoire sur le FC Annecy y(3-2), Laurent Batlles (47 ans) est également concerné. Il est en sursis lors des deux prochains matchs de l’ ASSE.