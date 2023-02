ASSE : Trois joueurs de Saint-Etienne menacés contre Dijon

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 12:15

Lors de la réception du Dijon FCO à Geoffroy-Guichard, samedi à 15h, trois joueurs de l’ ASSE sont sous la menace d’une suspension.

L’ ASSE a affronté le FC Annecy sans trois joueurs importants, en plus de la dernière recrue hivernale Mateo Pavlovic. Blessés, Anthony Briançon (tibia) et les recrues Gaëtan Charbonnier (dos) et Kader Bamba (lésion musculaire à la cuisse) étaient indisponibles contre le club haut-savoyard, samedi.

Malgré l’absence du capitaine et du nouveau buteur de l’AS Saint-Etienne, l’équipe stéphanoise a signé une victoire sur les Annéciens (3-2), grâce à trois buteurs différents : Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro. Ce succès a permis à l’ ASSE d'enclencher une série positive, mais surtout de quitter la dernière place de Ligue 2 pour la 18e. Cela, avant d’affronter le Dijon FCO ce week-end au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE-Dijon : Charbonnier, Briançon et Nadé menacés de suspension

Pour ce match de la 23e journée du championnat, trois joueurs de l’équipe de Laurent Batlles sont sous la menace d’une suspension : Gaëtan Charbonnier, Anthony Briançon et Mickaël Nadé. Les deux premiers sont actuellement incertains face aux Bourguignons. Néanmoins, s’ils sont finalement aptes, samedi, et écopent d’un carton jaune, ils seront suspendus pour un match ferme.

C’est d’ailleurs déjà le cas pour Mathieu Cafaro. Averti lors du match ASSE-FC Annecy, le polyvalent ailier des Verts ne jouera pas contre Nîmes Olympique, le 20 février au stade des Costières, en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Avec 7 nouveaux renforts arrivés à Saint-Etienne cet hiver, Laurent Batlles devrait pouvoir trouver la solution pour pallier les absences d'éventuels blessés ou suspendus.

Il peut également compter sur la réserve stéphanoise, comme l'a indiqué Loïc Perrin dans son bilan sur le mercato hivernal. « Dans les couloirs, on considère qu'on a des joueurs au centre de formation qui peuvent être prêts. »