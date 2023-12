Un défenseur en fin de contrat à l’ASSE en juin 2024 est sur le marché. Une porte de sortie s’ouvrirait pour lui, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Mercato ASSE : Mickaël Nadé visé par un club turc

Mickaël Nadé est dans sa dernière année de contrat à l’ASSE. Ne faisant pas partie des premiers choix du staff technique stéphanois, il est sur le marché depuis l’été. Mais n’ayant pas trouvé chaussure à son pied, le défenseur central est resté dans le groupe de Saint-Etienne. Cet hiver encore, il est sur la liste des joueurs partant du club ligérien. En tout cas, la direction de l’ASSE ne parle pas de prolongation de contrat avec l’imposant arrière (1,93 m).

D’ailleurs, But Football Club évoque une porte de sortie pour lui, à dix jours de l’ouverture officielle du marché des transferts de janvier. D’après la source, Mickaël Nadé a quelques touches. Le média annonce l’intérêt d’une équipe turque, parmi les clubs qui « frappent à la porte de l’ASSE pour l'enrôler cet hiver ».

Mercato : La décision de Dall'Oglio attendue pour Mickaël Nadé

En effet, la direction stéphanoise est obligée de trouver un point de chute au défenseur formé à l’académie de Saint-Etienne, sinon il partirait librement à la fin de son contrat dans six mois. Toutefois, Olivier Dall’Oglio pourrait être décisif pour l’avenir du joueur de 24 ans. Il pourrait décider de le garder pour prendre la place de Dylan Batubinsika, qui sera absent pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier-février. Justement, Mickaël Nadé avait été sollicité par Laurent Batlles pour pallier l’absence de l’international congolais, blessé entre fin octobre et fin novembre. Il avait été titulaire quatre matchs de suite en Ligue 1, pour une victoire et trois défaites.

En plus, Anthony Briançon est suspendu pour le premier match de l’ASSE en 2024, contre Laval, le 13 janvier. Il est donc fort probable que Mickaël Nadé reste à Saint-Etienne jusqu’aux dernières jours du mercato hivernal, avant de faire ses valises, le temps qu’Olivier Dall’Oglio trouve une solution durable, dans sa défense.