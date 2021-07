PSG Mercato : 40M€, José Mourinho veut soulager le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2021 à 00:10

José Mourinho cherche à renforcer son équipe du côté de l’AS Roma et il pourrait bien faire le bonheur du PSG. Intéressé par un attaquant du club de la capitale, le nouvel entraîneur de la formation romaine est prêt à régler un problème crucial chez les Rouges et Bleus.

José Mourinho veut déloger Mauro Icardi du PSG

À la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer éventuellement Edin Dzeko, sous contrat jusqu'en juin 2022 et qui n’a pas encore prolongé avec l’AS Roma, José Mourinho est intéressé par le profil de Mauro Icardi. Recruté l’été passé pour 50 millions d’euros après un prêt concluant de l’Inter Milan, l’international argentin est placé sur la piste des transferts de cet été.

D’après les informations du journal transalpin La Repubblica, les dirigeants de la Roma proposent à leurs homologues du Paris Saint-Germain deux solutions de paiement pour le buteur de 28 ans. Le média explique que Giallorossi agissant en adéquation avec leurs moyens, sont prêt à récupérer Mauro Icardi dans le cadre d’un prêt d'une saison assorti d’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros ou encore une cession provisoire de deux années avec une obligation d'achat.

Mauro Icardi prêt à faire des efforts pour faciliter son retour en Serie A

Intéressé par un retour en Serie A, l’intérêt de l’AS Roma ne laisse pas Mauro Icardi insensible. La Repubblica assure que l’ancien capitaine de l’Inter Milan pourrait même accepter de réduire drastiquement les 10 millions d’euros annuels qu’il perçoit au Paris Saint-Germain afin de faciliter son transfert à la Roma. Pendant ce temps-là, Wanda Nara, compagne et agente du joueur du PSG, est revenue de ses vacances à Ibiza, en Espagne. Via sa story Instagram, elle a fait ses valises et a quitté l'archipel des Baléares en laissant planer le doute puisqu’elle a dévoilé le nom de sa prochaine destination. Affaire à suivre donc…