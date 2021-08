PSG Mercato : En attendant Messi, Camavinga bientôt Parisien ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 19:55

Le PSG travaille pour finaliser l’arrivée de Lionel Messi. Mais le club ne compte pas s’arrêter là puisque le milieu du Stade Rennais Edouardo Camavinga est toujours dans les plans des Rouges et Bleus.

Le PSG veut Camavinga avant la fin du mercato

Non, le Paris Saint-Germain n’a pas renoncé à Eduardo Camavinga. À un an de la fin de son contrat, l’international français de 18 ans refuse de prolonger avec le Stade Rennais. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, le club breton a déjà fait savoir qu’en cas d’offre conséquente, le natif de Miconje va quitter les Rouges et Noirs cet été. Ce lundi, Foot Mercato révèle que Camavinga « va bien être l’objet d’une offensive parisienne en fin de mercato. L’intérêt a clairement été signifié au clan Camavinga. »

Titulaire avec Rennes pour le premier match de la saison face au RC Lens (1-1), le jeune protégé de Bruno Genesio n’a jamais caché son souhait de venir grandir au Paris Saint-Germain comme Kylian Mbappé avant d’envisager une aventure à l’étranger. Toutefois, le SRFC ne compte pas brader sa pépite française.

Le Stade Rennais réclame 50M€ pour Camavinga

Ouvert à un départ d’Eduardo Camavinga, le Stade Rennais refuse tout de même de le voir partir contre une somme insignifiante. D’après le site sportif, les dirigeants rennais réclament une enveloppe de 50 millions d’euros pour céder son milieu de terrain défensif. Après avoir évoqué un transfert à 100 millions d’euros il y a quelques mois, le président du club de Rennes Nicolas Holveck espère aujourd’hui récupérer la moitié de ce montant 50 M€ pour son joueur.

Reste désormais à savoir si le PSG va accepter de s’aligner sur cette exigence pour un joueur qui ne compte plus qu’un an de contrat. Par ailleurs, le média francilien précise également que le Paris SG n'a pas du tout enterré la piste menant à Paul Pogba contrairement aux dernières rumeurs en provenance de l'étranger.