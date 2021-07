Stade Rennais Mercato : Camavinga, Holveck fait le point

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 01:20

Nicolas Holveck a fait un nouveau point sur la situation d’Eduardo Camavinga au Stade Rennais. Selon le président du club breton, le jeune joueur courtisé par le PSG et le Real Madrid peut partir ou rester à Rennes.

Stade Rennais : Holveck, « tout est toujours ouvert » pour Camavinga

L’avenir d’Eduardo Camavinga (22 ans) au Stade Rennais est toujours incertain. Dans le viseur Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid, il peut faire l’objet de transfert dans cette période de mercato estival, soit jusqu’au 31 août 2021. Il est également possible qu’il prolonge son contrat qui expire le 30 juin 2022. C’est l’information lâchée par le président du SRFC, Nicolas Holveck, interrogé par RMC Sport. « Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger », a-t-il répondu sur la radio. De façon plus générale, le Stade Rennais FC doit « réduire son effectif », afin de réduire la masse salariale de l’équipe. Et la direction du club a listé « huit ou neuf » joueurs « à sortir » du groupe de Bruno Genesio cet été.

Une cote évaluée à 55 M€

Sans doute la plus grosse vente potentielle du Stade Rennais, Eduardo Camavinga pourrait rapporter un gros pactole. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 55 M€. Le milieu défensif Tricolore n’a plus qu’un an de contrat en Bretagne et veut rejoindre un club plus grand que les Rouge et Noir. C’est pour cette raison qu’il n’a toujours pas prolongé son bail.

Pour rappel, Eduardo Camavinga a été formé au Stade Rennais entre 2013 et 2019 et a été lancé en Ligue 1 par le club. Grâce à ses performances avec le SRFC, il a été sélectionné en équipe de France en septembre 2020, alors qu'il avait seulement 17 ans et 10 mois. Le natif d’Angola compte 3 sélections avec les Bleus, pour un but marqué.