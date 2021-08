Barça Mercato : Samuel Umtiti a la cote en Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 10 août 2021 à 04:35

En difficulté au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait faire son retour dans le championnat français lors de ce mercato estival. Outre L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, deux autres clubs de Ligue 1 viennent de s’immiscer dans la bataille pour le recruter.

Barça Mercato : Samuel Umtiti vers un retour en Ligue 1 ?

Samuel Umtiti vit peut-être ses dernières semaines sous les couleurs du FC Barcelone. L’international français a déçu depuis son arrivée en Catalogne en 2016. Freiné par de récurrentes blessures, le champion du monde a perdu au fil des saisons sa place dans la hiérarchie des défenseurs du Barça. Il doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu en Catalogne.

Samuel Umtiti n’entre plus dans les plans de l’entraîneur Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone voudrait se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Et à 28 ans, le défenseur central ne manque pas de prétendants, surtout en France où il a déjà évolué du côté de l’Olympique Lyonnais de 2010 à 2016.

Le président de l’ OL, Jean Michel Aulas apprécie tout particulièrement le joueur et ne serait pas contre l’idée de le récupérer. En quête de renfort défensif, le Stade Rennais serait également sur le coup. Le club breton voudrait l’attirer au sein de son effectif afin de compenser le départ de Damien Da Silva. Et deux nouveaux clubs français viennent de se manifester.

L’OGC Nice et l’AS Monaco également intéressés

Selon les informations de Sport, l’AS Monaco et l’OGC Nice serait également intéressé par Samuel Umtiti. En fin de contrat en juin 2023, le défenseur tricolore ne devrait pas coûter trop cher. Les Barcelonais attendraient une offre comprise entre 5 à 10 M€ pour son transfert. Mais les exigences salariales du joueur risque de freiner ses courtisans. Il perçoit environ 9 millions d’euros par an. Pour le moment, il parait difficile de trouver un club disposé à payer une telle rémunération à l’ancien Lyonnais.