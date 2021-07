Barça Mercato : Umtiti et Pjanic poussés vers la sortie

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 10:45

Ce mercato estival est loin d’être des plus amusants pour le Barça. Le club remue ciel et terre pour alléger sa masse salariale. Il y a quelques jours, comme le rapporte le média local Mundo Deportivo, le FC Barcelone avait rompu le contrat de manière unilatérale de Matheus Fernandez, qui avait joué la saison dernière seulement 17 secondes de jeu. Cette fois-ci, on apprend que ce sont Miralem Pjanic et Samuel Umtiti qui sont priés de faire leurs valises du club. Les deux joueurs ont reçu une lettre du club les invitant à rompre leurs contrats afin de les libérer et de soulager financièrement le club Blaugrana.

Barça : une lettre envoyée à Umtiti et Pjanic pour rompre leurs contrats

« Face à l’actuelle situation patrimoniale du club qui, par conséquent, ne pourra assurer toutes les exigences salariales et autres obligations financières, nous offrons l’option au joueur de rompre le contrat qui le lie au FC Barcelone et de s’en aller libre sur le marché des transferts ». Voici ce que disait la lettre reçue par Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Laporta et sa direction ont aussi notifié que les difficultés financières du club relevaient du mandat précédent de Josep Maria Bartomeu, démis de ses fonctions le 27 octobre 2020.

Les joueurs devraient refuser cette invitation à partir

Derrière cette lettre, le club demande aux deux joueurs de renoncer à ce qu’il leur reste à toucher jusqu’à la fin de leurs contrats. On parle de trois saisons pour Pjanic, soit à peu près 50 millions brut, et deux saisons pour le Français, soit 35 millions. Bien évidemment, les deux Barcelonais n’ont en aucun cas envie de partir précipitamment, et comptent bien mener à terme leurs contrats respectifs. Umtiti est d’ailleurs en train de préparer sa réponse au club, avec un message clair : « Merci beaucoup pour l’offre, mais je terminerai mon contrat. » Néanmoins, le joueur n’est pas dupe, il n’a pas beaucoup joué cette saison, il ne se ferme donc pas à un éventuel départ cet été.