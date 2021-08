AS Monaco : Racisme contre Tchouaméni, le Sparta frappe fort

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 02:35

Victime de cris racistes lors du match Sparta Prague - AS Monaco (0-2) en Ligue des Champions, Aurélien Tchouaméni a reçu le soutien officiel du club thèque, ce lundi. De plus, les auteurs de ces actes ont été identifiés et sanctionnés selon le club.

AS Monaco : Tchouaméni reçoit le soutien du Sparta Prague

Le match aller du 3e tour des préliminaires de l’UEFA Champions League entre le Sparta Prague et l’AS Monaco avait été entaché par le comportement raciste de certains supporters du club tchèque. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du club du Rocher, avait été victime d’insultes et de cris racistes de la part d’une partie du public du stade Generali Arena. À 24 heures du match retour entre l’ASM et ‘’Les Rouges’’ (mardi, à 18 h au stade Louis-II), le club vice-champion de République tchèque a publié un communiqué dans lequel il condamne le comportement de ses supporters.

« Bonjour AS Monaco, bonjour Aurélien Tchouameni, nous sommes impatients de vous rencontrer à nouveau. Nous venons en tant que club soutenant l'égalité et luttant contre le racisme, pour un monde plus sain », a indiqué le Sparta Prague sur son compte Twitter. « Nous tenons à vous informer que, grâce aux enregistrements de vidéosurveillance et aux enregistrements télévisés, les personnes impliquées dans l'incident ont déjà été identifiées par le Club, font l'objet d'une procédure d'enquête et seront bannies de tous les matchs du Sparta Prague », a annoncé l’adversaire de l’AS Monaco.

L'appel du Monégasque entendu ?

Pour rappel, Aurélien Tchouaméni a pesté contre les agissements des supporters racistes et réclamé des sanctions à leur encontre. « Prendre position contre le racisme est facile. Prendre des mesures est autre chose. […] La caméra de notre club sur le terrain a tout enregistré. C'était fort et clair. On a entendu », avait déclaré le jeune joueur des Monégasques, auteur du 1er but de son équipe. Et son appel a été entendu, à en croire le communiqué du Sparta Prague.