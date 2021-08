PSG Mercato : Messi au Paris SG, Aulas surprend tout le monde !

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 20:55

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et va signer avec le PSG sans indemnité de transfert. Il est attendu dans la capitale, ce mardi, pour y passer sa visite médicale et signer un contrat astronomique. Jean-Michel Aulas s’est prononcé sur le coup du siècle en Ligue 1.

PSG : Aulas, « la signature de Messi sera fantastique pour nous tous »

Lionel Messi est attendu à Paris pour s’engager avec le PSG, après son départ inattendu du FC Barcelone. Une bonne affaire pour le club de la capitale, mais aussi pour la Ligue 1. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, mais aussi représentant de la Fédération française de football (FFF) au sein de la Ligue de Football Professionnel (LFP), a réagi à l’arrivée du sextuple ballon d’Or mondial au Paris Saint-Germain.

« Si cela se confirme, ce sera fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable », s’est réjoui le dirigeant de l’Olympique Lyonnais, dans L’Équipe, tout en soulignant que « la compétition sera encore plus difficile » contre le PSG, la Pulga et les autres stars mondiales du club de la capitale (Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Akimi).

Aulas invite les clubs de Ligue 1 à suivre l'exemple du Paris SG

Jean-Michel Aulas a souhaité que d’autres clubs de Ligue 1 se donnent les moyens de se renforcer, afin de relever le niveau du championnat de l’élite. Selon lui, c’est à ce prix que « la Ligue 1 deviendrait la première Ligue d’Europe.Si le Qatar prend l'initiative de faire une très grande équipe au PSG, on en est tous ravis... Mais il faudrait que d'autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d'Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Lionel Messi », a déclaré le patron de l’OL.