PSG Mercato: Pastore livre une confidence croustillante sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 08:55

Lionel Messi est devenu officiellement un joueur du PSG mardi soir. L’ancien attaquant du Barça a signé deux ans plus une troisième saison en option en faveur du club parisien. Javier Pastore, ancien des Rouges et Bleus et passé à l’AS Rome depuis 2018, s’est prononcé sur l’arrivée de son compatriote à Paris.

Lionel Messi au PSG, un vieux rêve du Qatar

Après l’échec de sa procédure de prolongation avec le FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, le septuple Ballon d’Or a rejoint gratuitement l’équipe de Mauricio Pochettino et de son ami Neymar. Une opération qui ne surprend pas vraiment Javier Pastore.

Première recrue phare du PSG de l’ère QSI, le milieu de terrain argentin révèle que l’ancien capitaine des Blaugranas a toujours été une cible de Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale. Le joueur de la Roma explique en effet que l’homme d’affaires qatarien leur demandait régulièrement à chaque regroupement de la sélection argentine de convaincre la Pulga de venir au PSG.

« Le PSG a trois des cinq meilleurs joueurs du monde. Ça va être fantastique de les voir jouer ensemble, pour le pays et pour la Ligue 1 », s’est d’abord réjoui le milieu de terrain de 32 ans avant de livrer une confidence sur l’intérêt du Qatar pour Messi. « Quand on était en sélection, avec Di Maria, le président Nasser Al-Khelaïfi nous disait tout le temps de parler avec lui, pour lui dire que Paris c'était bien, une belle ville, une bonne équipe. Mais c'était surtout pour rigoler », a confié Pastore sur les ondes de RMC. Une révélation confirmée également par un ancien recruteur parisien.

Luis Ferrer : « Le PSG a toujours été attentif à un joueur comme Messi »

Ancien recruteur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Luis Ferrer, qui a notamment participé au transfert de Kylian Mbappé en 2017, a avoué au micro de RMC Sport, que Lionel Messi a toujours fait partie des plans des dirigeants parisiens à chaque période de recrutement.

« Un club comme le PSG a toujours été attentif à un joueur comme Messi, mais ça a toujours dépendu de Messi. À partir du moment où il a été poussé dehors, notamment avec la règlementation mise en place par la Liga, c’est devenu possible », a expliqué l'ancien adjoint d'Antero Henrique. Depuis ce mardi 10 août 2021, le Paris SG a donc réalisé son vieux rêve en mettant la main sur le meilleur joueur de la planète.