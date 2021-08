LOSC Mercato : 20 M€, Lille trop gourmand pour Jonathan Ikoné ?

Publié par Timothée Jean le 11 août 2021 à 12:21

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Jonathan Ikoné pourrait quitter le LOSC lors de ce mercato estival. Mais les dirigeants du club lillois se montrent trop gourmands.

Mercato LOSC : 20 M€ pour Ikoné, Lille en veut plus

Champion de France en titre, le LOSC a perdu plusieurs éléments lors de ce mercato estival. Après les départs de Mike Maignan (AC Milan), Boubakary Soumaré (Leicester City) et Luiz Araújo (Atlanta United), c’est désormais autour de Jonathan Ikoné d'animer le mercato lillois. Le milieu offensif tricolore sera-t-il toujours à Lille cette saison ? Rien n’est moins sûr. Très en vue la saison dernière avec 37 apparitions, 4 buts et 5 passes décisives, le joueur de 23 ans, qui peut aussi jouer plus haut sur le terrain et au poste d’ailier droit, fait bien l'objet de plusieurs sollicitations.

Si l'AC Milan envisage de le recruter lors de ce mercato, La Gazzetta dello Sport révèle que c’est bien l’Atalanta Bergame qui est passé à l’action dans ce dossier. Le média transalpin explique que la Dea aurait formulé une offre de 20 millions d’euros pour s’offrir Jonathan Ikoné. Une proposition vite repoussée par les dirigeants du LOSC, selon la source. En effet, les dirigeants de Lille OSC, confrontés à des soucis financiers, ne ferment pas la porte à un départ de Jonathan Ikoné, mais n'entendent pas entamer des discussions à moins de recevoir une offre conséquente.

Un tarif fixé pour l’attaquant lillois

Le quotidien transalpin annonce qu’une proposition aux alentours de 23 millions d'euros pourrait convaincre les dirigeants nordistes de céder leur milieu polyvalent cet été. Les négociations se poursuivent toujours entre les parties. Toutefois, il aura de la concurrence sur ce dossier, ce qui risque de faire grimper les enchères. Le Borussia Dortmund, qui prospecte bien souvent vers la Ligue 1 pour y dénicher des talents, suit également l’évolution de ce dossier. La Fiorentina garderait aussi un oeil sur le numéro 10 lillois.