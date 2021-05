LOSC Mercato : Jonathan Ikoné, l’offre de l’AC Milan receptionnée !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 12:55

Sur le point de décrocher le titre de champion de France avec le LOSC, Jonathan Ikoné se retrouve face à un choix à faire pour la suite de sa carrière ? L’AC Milan veut recruter l’ancien ailier du PSG et est pour ce faire déjà passé à l'attaque avec une offre.

Mercato LOSC : Un chèque moins important pour Jonathan Ikoné ?

Arrivé en 2018 en provenance du Paris Saint-Germain pour 5 millions d’euros, Jonathan Ikoné pourrait rapporter gros à Lille OSC lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international français ne devrait pas poursuivre sa carrière chez les Dogues à la fin de cette saison. Performant ces dernières saisons, l’ailier de 23 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Contraint de trouver 95 millions d’euros pour équilibrer ses comptes et éviter des problèmes devant la DNCG, le club lillois va certainement laisser filer le natif de Bondy, selon les informations du journal L’Équipe.

Et d’après le journaliste italien Louis Girardi, l’AC Milan maintient son forcing pour tenter d’arracher la signature de Jonathan Ikoné. Si les médias transalpins et anglais ont longtemps parlé d’un transfert compris entre 30 et 40 millions d’euros, l’actuel leader de Ligue 1 pourrait finalement toucher un montant moins élevé.

Transfert : Jonathan Ikoné en route pour la Serie A ?

En effet, Louis Girardi explique que la direction de l’AC Milan propose un accord à Olivier Letang pour Jonathan Ikoné. Le club lombard veut conclure l’affaire dans avec une option d’achat à 26 millions d’euros qui serait automatique en cas de Scudetto des Rossoneri la saison prochaine.