OL Mercato : Première offre de Lyon à Liverpool pour Shaqiri

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 00:35

Pour remplacer Memphis Depay, l’ OL est sur une nouvelle piste bien chaude. Elle mène droit vers Xherdan Shaqiri à Liverpool. Le club rhodanien serait passé à l’offensive en faisant une première offre.

L' OL propose 6 M€ à Liverpool pour Shaqiri

Révélé cette semaine comme une cible de l’ OL pour la succession de son buteur Memphis Depay, Xherdan Shaqiri se serait rapproché des Gones ces dernières heures. Si l’on en croit les informations de Sky Italia, l’Olympique Lyonnais négocie en ce moment le transfert du Suisse avec Liverpool. Les discussions sont d’ailleurs avancées d’après la source. Juninho aurait fait une proposition estimée à 6 M€ aux Reds pour le polyvalent joueur offensif. L’ OL doit encore faire un effort, car la direction du club de la Mersey exigerait 8 M€ comme indemnité de transferts de l’ailier de 29 ans. D’après le média transalpin, les positions des deux clubs se rapprochent et ils ne sont pas loin de trouver un accord pour le transfert pour le N°23 de Liverpool.

Statistiques de Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri est international suisse (96 sélections, 26 buts), mais c’est un super-sub (remplaçant décisif) sous le maillot du club anglais. Arrivé à Liverpool en juillet 2018 en provenance de Stoke City (2015-2018), pour 14,7 M€, il est sous contrat jusqu’en juin 2022, soit pour sa dernière saison. Sa cote est évaluée à 12 M€ sur le marché des transferts. Xherdan Shaqiri a cumulé 129 matchs en Premier League, pour 22 buts et 20 passes décisives offertes. Sous le maillot des Reds, il a pris part à 63 matchs, pour 8 buts inscrits et 9 passes décisives offertes. Le joueur courtisé par l' OL avait porté les couleurs du FC Bâle (2009-2012), du Bayern Munich (2012-2015) et de l’inter Milan (2015), avant de s’exiler en Angleterre.