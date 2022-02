OL Mercato : L'énorme aveu de Bosz sur ce flop de Liverpool

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 02:33

L’ OL a fait un pari en recrutant Xherdan Shaqiri l’été dernier. Peter Bosz s’est livré sur cette recrue, laquelle a rejoint la MLS.

Les vérités de Peter Bosz sur le flop Shaqiri

Suite au départ de Memphis Depay vers le FC Barcelone en tant que joueur libre l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est lancé à la quête d’un nouvel attaquant. Il a fallu attendre les derniers jours du mercato estival pour voir ce dossier se décanter à l’ OL. Indésirable à Liverpool et auteur d’un bel Euro 2020 avec la Suisse, Xherdan Shaqiri a tapé dans l’œil du club rhodanien. Lequel a claqué 6 millions d’euros pour s’attacher ses services. Mais l’aventure lyonnaise a viré au vinaigre pour le polyvalent ailier helvète. Lequel va poursuivre sa carrière en MLS. Il s’est engagé jusqu’en décembre 2024 avec les Chicago Fire contre 7 millions d’euros. En marge du choc entre Lyon et Nice, Peter Bosz s’est exprimé sur les difficultés de Shaqiri chez les Gones.

Shaqiri condamné à un départ de l’ OL

Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri n’avait que peu de chances de s’exprimer chez les Gones. Le coach de l’ OL assure qu’il dispose déjà de plusieurs joueurs évoluant dans le même registre que l’international suisse. Raison pour laquelle il ne s’est pas opposé au départ de Shaqiri vers la MLS cet hiver. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 16 matchs, le passage de l’ancien Red à Lyon ne restera pas dans les annales du club.

« À mon avis, il ne pouvait jouer qu’en 10 dans notre équipe, mais on a tellement de joueurs avec Houssem [Aouar], Lucas [Paqueta] et Romain [Faivre]. C’est un très bon joueur. Il a souvent joué à droite à Liverpool, mais dans une équipe extrêmement offensive qui joue devant la surface adverse. Il a des qualités énormes, mais nous n’étions pas aussi forts. Son choix je le comprends et je lui souhaite le meilleur avec sa nouvelle équipe », a expliqué l’entraîneur lyonnais en conférence de presse.