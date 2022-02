OL Mercato : Une très belle opération bouclée cet hiver par Aulas

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 21:46

L’ OL a bien vendu Bruno Guimarães et s’est renforcé à moindre coût cet hiver. Revenu sur le mercato de son club, Aulas se réjouit des gros coups réalisés.

OL Mercato : Les transferts de Guimarães et Shaqiri renflouent les caisses

L’ OL été très actif dans les derniers instants du mercato hivernal en janvier. Le club rhodanien a transféré Bruno Guimarães à Newcastle United à 50,1 M€ bonus compris et Xherdan Shaqiri a été vendu au Chicago Fire en Major League Soccer (MLS) pour 6,7 millions d'euros. En retour, l’Olympique Lyonnais a recruté Romain Faivre au Stade Brestois pour 15 M€ (plus 2 M€ de bonus) et Tanguy Ndombele a débarqué de Tottenham, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€.

L’ OL s’est également séparé d’Islam Slimani (attaquant de 33 ans) et de Marcelo (défenseur central de 34 ans). Le premier est retourné au Sporting Club Portugal, tandis que le deuxième s’est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Le club de Ligue 1 fait aussi des économies sur leurs salaires, car ils étaient encore sous contrat avant leur départ.

L'Olympique Lyonnais équilibre ses comptes grâce au mercato

Dressant le bilan financier de la moitié de la saison 2021-2022, l’entreprise dirigée par Jean-Michel Aulas note un Excédent Brut d’Exploitation. « L’impact du trading joueurs réalisé lors du mercato d’hiver est estimé à 43,4 M€ sur les produits des cessions et à 25,9 M€ sur l’EBE », a indiqué OL Groupe, comme rapporté par Le Progrès. « La crise semble derrière nous. […] Nous avons optimisé des économies de masse salariale », a lâché Thierry Sauvage, le directeur général du Groupe.

Pour rappel, les pertes de l’Olympique Lyonnais étaient estimées à 27,1 M€ au 31 décembre 2021. Comme quoi, le mercato hivernal a été positif en termes de revenus pour le club rhodanien. Il reste maintenant à voir les effets sur le terrain. Et les premiers résultats de l'équipe de Peter Bosz sont plutôt satisfaisants, car l’ OL a signé 4 victoires et un match nul, contre une seule défaite en 2022.