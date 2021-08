ASSE Mercato : La menace du LOSC se confirme pour ce buteur

Publié par Ange A. le 12 août 2021 à 08:35

Alors que le mercato estival se clôture dans une dizaine de jours, l’ ASSE n’a toujours pas signé de renfort. Aux dernières nouvelles, le club ligérien aurait déjà été doublé par le Lille OSC sur une cible offensive.

L’ ASSE dans le dur pour le meilleur buteur de Ligue 2

L’AS Saint-Étienne traverse jusqu’ici un été particulièrement calme. L’ ASSE n’a pas encore recruté le moindre renfort depuis l’ouverture du marché estival. Claude Puel s’est pourtant fixé comme priorité le recrutement d’un nouvel attaquant et d’un défenseur central. Pour renforcer son secteur offensif, le coach stéphanois cible notamment Mohamed Bayo. Auteur de 22 buts et 7 passes décisives, il a terminé meilleur buteur de Ligue 2 BKT la saison dernière. L’international guinéen a d’ailleurs été l’un des grands artisans de la promotion de Clermont en Ligue 1. L’avant-centre de 23 ans a d’ailleurs frappé d’entrée lors de la 1re journée, en inscrivant un but lors de la victoire contre les Girondins de Bordeaux (2-0). Intéressés par Bayo, les Verts semblent néanmoins déjà relégués dans ce dossier.

Une offre de 6 M€ dans les tuyaux pour Bayo ?

S’appuyant sur des informations du 10 Sport, But Football assure que l’ ASSE est déjà largué dans la course à la signature de Mohamed Bayo. Le média en ligne indique que le Lille OSC est désormais en pole pour recruter le buteur du Clermont Foot. D’après cette source, le LOSC aurait même formulé une première offre à hauteur de 6 millions d’euros pour l’attaquant clermontois, lequel ne serait pas d’ailleurs insensible à cette proposition lilloise. Encore sous contrat avec le club auvergnat jusqu’en 2023, Bayo avait récemment ouvert la porte à un départ. Il indiquait notamment être à l’écoute d’un « meilleur projet ». Bien qu’il souhaite conserver son buteur, Clermont ne devrait pas s’opposer à son transfert moyennant un chèque de 10 millions d’euros.