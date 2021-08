ASSE Mercato : Villarreal, ça se confirme pour Denis Bouanga !

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 15:15

Pour renflouer ses caisses vides, l’ ASSE pourrait bien transférer Denis Bouanga pendant ce mercato estival. Recherchant un joueur au profil similaire, Villarreal CF pourrait aider le club ligérien.

ASSE : Bouanga, le profil recherché par Villarreal CF

Denis Bouanga (26 ans) n’a pas de bon de sortie officiel de l’ ASSE cet été. Toutefois, le club ligérien ne le retiendrait pas en cas d’offre intéressante pour toutes les parties. L’AS Saint-Étienne n’est donc pas insensible à l’intérêt de Villarreal CF. Un intérêt confirmé par L’Équipe. En effet, l’entraîneur du club espagnol a décrit le profil du joueur offensif recherché, avant la Supercoupe d’Europe contre Chelsea, mercredi soir. « On veut un droitier qui parte de l'aile gauche et vienne jouer intérieur. Cela ouvrirait l'espace pour notre latéral », a fait savoir Unai Emery. Et d’après le quotidien sportif, « ce joueur pourrait être le Stéphanois Denis Bouanga, sur la liste du club derrière la priorité Arnaut Danjuma (Bournemouth) ».

À noter que c’est l’Insider Mohamed Toubache-Ter qui avait révélé l’intérêt du Sous-marin Jaune pour l'ailier gauche de l’ ASSE. Il faut cependant préciser que ce dernier est en plan B du club vainqueur de la Ligue Europa 2021. La priorité de Villarreal est en effet Arnaut Groeneveld, international néerlandais d’origine nigériane évoluant à l'AFC Bournemouth.

Des chiffres sur l'attaquant gabonais

Pour revenir à Denis Bouanga, il est sous contrat chez les Verts jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est évaluée à 9 M€. Il avait été transféré du Nîmes Olympique lors du mercato estival 2019. Sainté avait déboursé 4,5 M€ pour recruter l'international gabonais (21 sélections pour 7 buts). En deux saisons sous le maillot des Stéphanois, il a pris part à 72 matchs, toutes compétitions confondues, dont 62 en Ligue 1. Le polyvalent attaquant avait été le meilleur buteur de l' ASSE à l'issue de la saison 2019-2020 (avec 10 buts et 3 passes décisives en 26 matchs disputés) et avait été élu meilleur joueur stéphanois lors du même exercice tronqué.