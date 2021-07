ASSE Mercato : Après Ripart, Puel sur un autre joueur de Nîmes

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2021 à 23:15

Cible de longue date de l’ ASSE, Zinedine Ferhat plait toujours au club ligérien. En échec sur le dossier Renaud Ripart, Claude Puel négocierait l'arrivée de l'ailier gauche dans le Forez avec le Nîmes Olympique relégué en Ligue 2.

L' ASSE négocie le transfert de Zinedine Ferhat

Courtisé par l’ ASSE lors du mercato estival 2020, Zinedine Ferhat est annoncé de nouveau dans le viseur des Verts, ces derniers jours. La rumeur du mercato de cet été commence à se confirmer. Selon les indiscrétions de RMC Sport, l'AS Saint-Étienne négocie son transfert avec le Nîmes Olympique. Comme Renaud Ripart, l’ailier droit des Crocos est très courtisé en Ligue 1. Outre Sainté, l’ OL songe à lui pour anticiper un éventuel transfert de l’Houssem Aouar. L’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg sont également intéressés par le profil du joueur de 28 ans. A noter que l'autre cible des Stéphanois, Renaud Ripart, devrait signer avec l'ES Troyes AC, promu en Ligue 1.

Un an de contrat et une cote estimée à 8 M€

Zinedine Ferhat n’a plus qu’un an de contrat avec le Nîmes Olympique, soit jusqu’en juin 2022. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 8 M€. Toutefois, la direction nîmoise serait prête à le laisser filer l’international algérien (13 sélections) pour 4 M€. La saison dernière, le joueur offensif visé par l’ ASSE a été décisif avec les Crocos. Il avait délivré 10 passes décisives et avait marqué 6 buts en 33 matchs de championnat disputés. Mais cela n'avait pas suffi pour assurer le maintien du club gardois en Ligue 1.