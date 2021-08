Atlético Mercato : Une offre de 50M€ pour une sensation de Serie A

Publié par Thomas le 12 août 2021 à 19:35

À la recherche d’un grand attaquant pour épauler l’Uruguayen Luis Suarez, l’ Atlético de Madrid s’active sur plusieurs pistes depuis le début de l’été et pourrait voir débarquer l’une des grandes sensations de Serie A. Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann était la rumeur la plus chaude du côté des Colchoneros il y a quelques semaines, celle-ci n’est plus à l’ordre du jour, notamment après le départ fracassant de Leo Messi du Barça. En passe de recruter l’attaquant des Wolves, Rafa Mir, la direction madrilène s’apprête à formuler une offre folle de 50 millions d’euros pour Dusan Vlahovic, grand espoir de la Fiorentina.

Atlético Mercato : Simeone veut la pépite Vlahovic pour son attaque

Auteur d’une saison remarquable ponctuée par une première place en Liga, les Colchoneros se sont montrés très prudents depuis le mercato estival, en recrutant l’espoir brésilien de Fluminense, Marcos Paulo, puis plus récemment le très bon milieu argentin Rodrigo de Paul de l’Udinese. Grand objectif de Diego Simeone, le recrutement d’un attaquant de haut niveau remue la direction madrilène en interne, qui y consacre une grande partie du budget du club. Proche de signer Rafa Mir, qui sort d’une grande saison à Huesca (prêté par les Wolves), l’ Atlético va formuler une offre de 50 millions d’euros pour la sensation du moment, Dusan Vlahovic, sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2023.

Au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs club, l’attaquant serbe obnubile les grands cadors européens, prêts à se l’arracher pour de très grosses sommes. Auteur de 21 buts en 40 matchs à seulement 21 ans, le natif de Belgrade est courtisé par Tottenham, Arsenal ou encore l’Inter Milan. Vlahovic aurait un rôle clé dans l’effectif de Simeone, puisqu’il compléterait le profil peu véloce de Suarez en pointe. La Fiorentina aurait fixé la date du 15 août limite à ses prétendants pour formuler des offres à sa pépite et attendrait un montant proche des 70 millions d’euros comme l’indique le Mundo Deportivo.