Annoncé tout proche du Bayern Munich, l’attaquant Harry Kane, qui refuse de prolonger son contrat à Tottenham, pourrait finalement débarquer au PSG cet été.

Mercato PSG : Daniel Levy ne veut pas vendre Harry Kane au Bayern Munich

Réputé très dur en affaire, le président de Tottenham serait prêt à faire payer au Bayern Munich son indélicatesse dans le dossier Harry Kane. Daniel Levy n’aurait pas en effet apprécié que le club allemand se permette de discuter directement avec son attaquant, qui dispose encore d’une année de contrat avec les Spurs. Selon la presse anglaise, il n’aurait pas du tout bien pris l’initiative de Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern Munich, de téléphoner directement à Harry Kane pour le convaincre de le rejoindre en Bundesliga. Même si le Rekormeister était la priorité du natif de Londres pour sa prochaine destination, la tendance aurait drastiquement changé dans ce dossier ces dernières heures. Ce qui placerait désormais le PSG en pole position pour accueillir Kane dans les prochains jours.

Harry Kane se rapproche de plus en plus du Paris SG

Priorité de Luis Enrique pour renforcer l’attaque des Rouge et Bleu, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé, Harry Kane « est de plus en plus attiré par le projet du Paris Saint-Germain », assure le portail PSG Community. « Daniel Levy n’est pas disposé à négocier avec le Bayern Munich qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic. Levy est prêt à céder son joueur au PSG, ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi sont excellentes. Le PSG est prêt à mettre le prix pour s’offrir Kane et lui offrir un salaire qui pourrait se rapprocher des 16M€, bonus compris.

Les 3 parties se rapprochent donc de l’accord total et tout devrait s’accélérer dans les prochains jours », explique le média spécialisé. Sauf que d’autres sources sont bien moins optimistes pour le club de Neymar. Le journaliste Ben Jacobs révèle ainsi que le Bayern Munich s’apprête à formuler une nouvelle offre d’environ 100 millions d’euros et que le capitaine de la sélection d’Angleterre n’est pas très intéressé par Paris.