FC Nantes : Vente, Kita attend l'offre du Collectif Nantais ?

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 03:35

Waldemar Kita a dit non au ''Collectif Nantais'' qui souhaite lui racheter le FC Nantes. Mais le président des Canaris serait disposé à écouter la proportion de ses détracteurs. Il serait désormais vendeur.

FC Nantes : Kita avoue n'avoir « reçu aucune offre sérieuse »

Waldemar Kita avait ouvertement répondu au ''Collectif Nantais'', constitué pour tenter d’acquérir le FC Nantes, leur club si cher. Le propriétaire actuel des Canaris avait fait savoir que le club de Ligue 1 n’est pas sur le marché. « Je ne peux pas être vendeur. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre », avait-il déclaré dans L’Équipe le 4 juin 2021. « Je travaille sur le futur, il y a une certaine stratégie. On me dit qu'il n'y en a pas, mais si, il y en a une », avait-il ajouté. Le 7 août dernier, l’homme d’affaires polonais était revenu à la charge, en affirmant qu’il n’a « reçu aucune offre sérieuse », jusqu'ici, s’adressant au groupe représenté par Mickaël Landreau (ancienne gloire du club) et Philippe Plantive (patron de Proginov, partenaire du FCN). Lors de la rentrée sportive du FC Nantes, début juillet 2021, Franck Kita, directeur général délégué du club, avait insisté sur la position de la direction. « Le club n’est pas à vendre […] C’est passionnel, charnel », avait-il confié en conférence de presse.

Le président du FCN « est bien vendeur », selon Merceron

Mais après la première journée du championnat et le match nul contre l’AS Monaco (1-1) au Stade Louis-II, Waldemar Kita serait favorable à une vente. D’après Emmanuel Merceron, il « est bien vendeur ». C’est pour cela qu’il « sous-entend que le ''Collectif Nantais'' doit parler avec lui et non pas par la presse pour acheter le club », selon l’Insider. Pourtant, le parton du club de la Cité des Ducs a fait une sortie dans laquelle il a adressé un message clair au ''Collectif Nantais''. « Déjà, on n'est pas vendeur. Ensuite, pour être vendeur, il faut que des propositions sérieuses viennent vers nous. Ce n'est pas par l'intermédiaire des médias qu'on vend un club quand on est sérieux et professionnel. D'abord on doit contacter les propriétaires et, à partir de là, on peut discuter », a déclaré Waldemar Kita.